Márcio Bittar sai em defesa de Bolsonaro contra operação “Tempus Veritatis”

O senador Márcio Bittar (União Brasil), foi, até onde se sabe, o único representante da bancada federal do Acre a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira (08), a Polícia Federal lançou a operação “Tempus Veritatis” contra o ex-presidente, que é do Partido Liberal (PL), e seus aliados, que são suspeitos de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado. “O governo do PT e a esquerda estão perseguindo o presidente Bolsonaro”, disse em rede nacional. Bittar afirmou ainda que o ex-presidente é um democrata e que nunca aderiu a nenhuma tentativa de golpe. “Tudo isso faz parte de uma armação para acabar com a direita e o partido liberal”, acrescentou.

“William Shakespeare uma vez afirmou: “O mundo é um grande palco”, ao qual Oscar Wilde complementou: “O mundo pode até ser um palco, mas o elenco é um horror”.

. Por conta do carnaval, uma breve reflexão do Macunaíma:

. Então, vamos lá!

. Com a ascensão das redes sociais, o que antes era modesto, íntimo e bem guardado transformou-se em um grandioso espetáculo, frequentemente monetizado, que é o principal objetivo.

. Nessa exibição contínua, a subjetividade e a privacidade se dissolvem, sendo substituída por uma exposição constante.

. O que era pessoal torna-se público, o que era secreto é amplamente divulgado – tudo em nome de curtidas e ganhos financeiros.

. William Shakespeare uma vez afirmou: “O mundo é um grande palco”, ao qual Oscar Wilde complementou: “O mundo pode até ser um palco, mas o elenco é um horror”.

. Os dois tinham razão.

. A tragédia em Gaza e na Ucrânia é transmitida em tempo real, assim como um homem que usa o Instagram para expor a infidelidade de sua esposa com um amigo.

. Desde realities shows como Big Brother Brasil e A Fazenda até a Cracolândia, passando por assaltos, execuções e até o módulo espacial japonês pousando na lua, tudo se torna um espetáculo.

. Considere também a “novela” diária que é Donald Trump ou a “série” chamada Daniel Alves nos telejornais.

. Não vou entrar em detalhes sobre o deplorável show promovido por agentes públicos brasileiros expostos diariamente pela Polícia Federal e demais órgãos de controle.

. No palco da existência, somos atores representando papéis.

. A beleza e o horror, a comédia e a tragédia, tudo compõe este grandioso espetáculo cósmico que ganhou força quando abrimos as entranhas para o mundo através das redes sociais.

. É isso…

. Muito bem, Macunaíma, bela reflexão sobre esses tempos.

. Foi depois que tive uma conversa com o Roberto Vaz sobre redes sociais!

. Valeu, bom feriado!

. Para todos nós!

. Bom dia!