De forma simbólica, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) promoveu nesta sexta-feira, 2, um encontro com os seus servidores para celebrar os 21 anos de criação da agência, completados no dia 15 de dezembro.

O presidente da Ageac, Luís Almir Brandão, destacou os avanços e conquistas a serem celebrados em 2024. “Comemoramos os 21 anos com algumas novidades de programas e emendas parlamentares chegando para a construção de abrigos nas BRs, uma restruturação administrativa com um novo prédio, quatro veículos novos chegando. Graças ao ajuste administrativo e dentro do princípio da economicidade, buscamos regular e fiscalizar os serviços. Além disso, temos vários projetos para 2024, dentre eles a volta da fiscalização e da regulação do saneamento”, pontuou o presidente.

Na ocasião, foi assinado um termo de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). “O termo de cooperação técnica firmado com a Sefaz é referente ao Programa Mais Luz, do qual vamos participar diretamente com a Casa Civil e Energisa, que é um projeto de redução do consumo de energia do estado, que gerou em 2023 uma economia de 2 milhões de reais, e queremos dar seguimento nesse trabalho”, ressaltou Luís Almir.

De acordo com o presidente da Ageac, essa fiscalização é muito importante para diminuir o excesso de pessoas dirigindo sem a devida autorização, os chamados ‘clandestinos’, diminuindo assim os acidentes e melhorando a segurança nas estradas.

“Vamos fazer a assinatura simbólica do termo de cooperação técnica em que realizamos as fiscalizações tanto para reforçar a legalização e o bom préstimo do serviço público como também a questão dos bancos de dados, pois, temos interesse na segurança viária e no combate ao crime”, destacou a superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Liege Vieira.

“A agência está comemorando hoje seus 21 anos de resultados, dando esse reconhecimento ao trabalho que os servidores exercem dia a dia e que resulta lá na ponta, nas pessoas que mais precisam. E ninguém faz nada sozinho, e esse trabalho é possível graças a essa união. Esse é o trabalho que o governo vem desenvolvendo com o objetivo de cuidar das pessoas”, pontuou o secretário de Governo, Alysson Bestene.

Estiveram presentes na cerimônia, realizada no hall da Ageac, o gestor da Sefaz, Amarísio Freitas; o diretor da Casa Civil, Ítalo Medeiros; o presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec), Alírio Wanderley Neto; e o presidente da Companhia de Habitação do Acre (Cohab), Rafael Almeida.