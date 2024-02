Quando um fato é importante, não há motivo para se brigar com ele e não se publicar com destaque. O anúncio feito ontem na sua mensagem governamental pelo governador Gladson Cameli, de que o estado vai abrir um concurso com 3 mil vagas na Educação, é sim, para ser registrado como uma conquista no campo educacional. Nunca houve um concurso de tal porte no estado. Não se melhora o desenvolvimento de um estado se não houver investimento pesado na Educação. O recurso aplicado no setor educacional não pode ser computado como gasto, mas sim como investimento. Claro que há muita coisa a se fazer ainda no estado, principalmente, na geração de renda, no combate da miséria, na melhora do atendimento de saúde e na Segurança. Mas nada é mais importante do que investir na educação. Com o anunciado concurso, serão três mil pessoas que passarão a ter um emprego garantido. E que pode alavancar a melhoria do ensino. Este foi o ponto forte da narrativa de ontem do governador Gladson Cameli. Não há nem como a oposição contestar. Tem maior peso que construir pontes e viadutos.

LEVE E DESCOMPLICADA

Não sei quem elaborou o texto da mensagem governamental lida ontem pelo governador Gladson na ALEAC, mas merece o registro por ter sido curta, sucinta, sem palavras rebuscadas e foi objetiva. Fugiu do porre das tradicionais mensagens longas, repetitivas e enfadonhas.

PAPEL DE OPOSIÇÃO

As críticas no discurso do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) feitas ao governo foram dentro da normalidade do processo democrático. Governo sem oposição, vira o clube do amém e sim senhor. E o Magalhães faz bem o papel de oposição. Pelo teor da fala, a oposição torce pelo afastamento do governador Gladson Cameli, no julgamento do dia 22, no STJ.

LÍDER DO B

O deputado Pedro Longo (PDT) há muito já vem fazendo o papel de Líder do governo do B e, ontem, voltou a exercer o papel no contraponto aos ataques da oposição na sua linguagem de fala mansa, mas incisiva nos pontos que defende. O Longo saiu oficialmente da liderança do governo, mas a liderança do governo não saiu dele.

PT VAI DE CARA ANTIGA

O ex-prefeito Júlio Barbosa tende a ser o nome escolhido pelo PT para disputar a prefeitura de Xapuri, a única que o partido ainda detém no estado. Xapuri sempre foi um reduto tradicional do PT, resta saber se o prefeito Bira Vasconcelos (PT) conseguirá manter o tabu.

FATO SE REGISTRAR

A conquista é do governo do Gladson, mas se deve muito ao trabalho do secretário de Educação, Aberson Carvalho, o anunciado concurso para 3 mil vagas no sistema educacional, pelo seu trabalho de criar condições para o concurso se tornar viável.

FANTASIA POLÍTICA

Perguntei ontem a uma figura política do PT se havia condições do Jorge Viana não ser candidato ao Senado em 2026. A resposta foi pronta: -“É fantasia política o Jorge não ser candidato ao Senado em 2026”.

NOME COM TRABALHO

Fala-se no secretário municipal Joabe Lira para ser candidato a vereador na chapa do prefeito Bocalom. Joabe é um dos secretários do Boca que deu certo. Faz um bom trabalho na limpeza pública da cidade.

SÓ NÃO EMPLACA

O nome da médica Rejane Veloso é simpático dentro do MDB quando o assunto é vice. Mas, sem trazer o marido e deputado federal Eduardo Veloso (UB) para dentro de uma campanha, seria difícil emplacar seu nome neste disputado espaço.

QUEBROU O MACHISMO

Quem estava ontem na sessão da ALEAC de abertura dos trabalhos de 2024, foi a ex-governadora Iolanda Lima, a primeira a ocupar o cargo no estado. Iolanda foi a primeira mulher a bater de frente contra o machismo que dominava a política acreana, na ocupação de cargos majoritários.

COMO DISSE

O que vi ontem veio confirmar que não será fácil o deputado Manoel Moraes (PP) vencer o candidato a prefeito do ex-deputado Antônio Pedro (União Brasil), na disputa da prefeitura de Xapuri.

UNIDADE PASSA LONGE

O BLOG tem informação de que o candidato do senador Alan Rick (UB) a prefeito de Porto Acre é o vereador Máximo Costa da Quadrangular. Mas, ontem o popular Barãozinho se lançou candidato a prefeito, com apoio do deputado federal Fábio de Rueda (UB). A unidade é palavra fora do dicionário do União Brasil, no Acre.

QUESTÃO DECIDIDA

O apoio do senador Alan Rick (UB) ao candidato a prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (PP), é uma questão decidida. Resta saber se o presidente do diretório municipal do União Brasil, Fábio Rueda (UB), vai avalizar a escolha. Ou se tem outro candidato.

QUADRO INDEFINIDO

O quadro de alianças se encontra indefinido nos principais partidos, assim como a questão da escolha dos nomes dos vices nas chapas dos candidatos a prefeito de Rio Branco.

COMANDO DO SOLIDARIEDADE

O SOLIDARIEDADE ficou no estado sob o comando do deputado Afonso Fernandes (PL), que já tem a carta de liberação da direção nacional do PL, para deixar o partido. Mas antes da mudança vai consultar o TRE-AC.

UM DOS MELHORES

Montar chapa de candidatos é uma arte, não é todo político que a domina. Mas, o deputado Afonso Fernandes (PL) tem este domínio, e é um dos melhores montadores de chapa em partidos nanicos que conheço.

DEUS PROVERÁ

Nossos votos de recuperação plena para as filhas do médico Eduardo Veloso (UB) e da médica Rejane, e do Márcio Pereira. Deus proverá. A fé vence batalhas.

CONTRA REELEIÇÃO

Nada mais covarde, mais desigual do que disputar uma eleição sentado na cadeira de governador, prefeito ou presidente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), deve colocar o fim da reeleição em votação. O senador Márcio Bittar (UB) diz que vota pelo fim do monstrengo da reeleição

FRASE MARCANTE

“A sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou antagonismo do Estado”. Ulysses Guimarães, ícone da política brasileira.