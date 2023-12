Governador empossa concursados no Juruá e diz que fecha o ano com chave de ouro

O governador Gladson Cameli participou em Cruzeiro do Sul neste sábado, 23, da confraternização de mais de 3 mil servidores do governo e prefeitura na sede do Sinteac. Em seguida, deu posse à 50 pessoas aprovadas no Concurso Público da Sesacre.

Segundo ele, fecha este ano com chave de ouro. “Nós estamos inaugurando e iniciando obras, lançando dois concursos públicos e empossando servidores. Pagamos o 13°”, disse, citando a possibilidade de conceder um aumento salarial para os servidores. “Não estou prometendo nada, mas queremos avançar nos aumentos e outros benefícios para os servidores, que são quem nos ajudam a ajudar a todos”.

Ao lado do prefeito de Cruzeiro, Zequinha Lima, Cameli anunciou que em janeiro de 2024 reunirá todos os prefeitos para planejar ações. “Vamos unir forças com os prefeitos para avançar nas parcerias. O Zequinha Lima aqui em Cruzeiro do Sul é um exemplo e vem cuidando bem dessa parte do Estado”, citou, afirmando que passará o Réveillon em Cruzeiro do Sul.

Ele deverá abrir a festa da virada do ano na capital e segue para Cruzeiro do Sul. “Aí vamos até às 5 horas da manhã para entrar 2024 com muita energia. Também vou tomar banho no Igarapé Preto”, concluiu.

De Cruzeiro do Sul, Cameli segue para Manaus, onde passará o Natal junto dos pais e irmãos.

Participaram da confraternização dos servidores, junto com o governador Gladson Cameli em Cruzeiro do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa, Luís Gonzaga, e os deputados estaduais Nicolau Jr. e Clodoaldo Rodrigues, além de vereadores do município.