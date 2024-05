Cachorro salvo de enchente no RS fica ‘nadando’ no ar após resgate

Um vídeo que circula nas redes mostra um cachorro “nadando” no ar após ser resgatado de uma enchente no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Voluntária diz que cachorros resgatados ficam traumatizados. “A gente levanta e eles ficam nadando no ar. Cada cachorro que sai do barco fica por horas assim”.

Veja o vídeo:

No vídeo, o cachorro resgatado faz o movimento para continuar nadando enquanto é carregado por uma voluntária. Pelo menos 20 mil animais já foram resgatados desde o início das chuvas no Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

Animal pode ter “nadado no ar” devido o tempo excessivo na água. A médica veterinária Michele, da clínica Odontovet, explicou que “o fato dos cães terem ficado muito tempo nadando, o estresse, pode contribuir para isso”.

Pets resgatados são direcionados para abrigos, lares temporários e ONGs. Governo do RS disponibilizou caixas de transporte pet, ração, chips e insumos para atendimento, além de veículo, barco e suporte logístico para acesso da equipe às regiões alagadas.

A procura por lugares para que famílias possam se abrigar junto aos pets é muito grande. A PUC-RS abriu um espaço para receber as pessoas resgatadas com seus animais de estimação. Atualmente, abriga 17 gatos, 43 cachorros e 2 porquinhos da Índia.