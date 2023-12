Não esperem mudanças profundas em 2024, para a disputa da prefeitura de Rio Branco. Dos nomes que estão postos para serem candidatos até o momento, só o prefeito Tião Bocalom (deve ir para o PL), o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) e o secretário Alysson Bestene (PP), têm candidaturas confirmadas. O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) e o deputado Emerson Jarude (NOVO), são projetos de candidaturas, dependem de fatores partidários. Tudo caminha para a eleição ser decidida em dois turnos, porque três nomes terão estrutura para suas campanhas. Tião Bocalom está com uma gestão em ebulição – o que pesa contra ele é não transmitir simpatia, normalmente, está carrancudo. Mas não pode ser menosprezado porque tem quase um ano até a eleição para gerar pautas positivas. Não pode ser descartado como fora do baralho. E vai disputar a reeleição no cargo. Tem o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB), que vem liderando todas as pesquisas de opinião pública, é simpático, e leva a vantagem da memória eleitoral e viver socado nos bairros, onde é conhecido. É um candidato perigoso. E, temos o Alysson Bestene (PP), que está na dependência do governador Gladson Cameli entrar de cabeça com a maquina do governo na sua campanha. Sem esse engajamento do Gladson, ele vai enfrentar dificuldades para decolar a campanha. Mas se a máquina governamental entrar com força total no seu nome, pode sim embolar polarizado na cabeça na briga para chegar ao segundo turno. E nesse cenário que começará 2024.

O FANATISMO É UM CANCRO

Nada é pior do que o fanatismo, principalmente, quando engloba o religioso e o político. O governo do Lula liberou R$ 18 milhões de reais para Segurança através do ministro Flávio Dino, e ainda assim fanáticos de extrema-direita e lideranças nacionais evangélicas, fizeram uma campanha baixa e solerte contra a ida de Dino para o STF, só para agradar seu guru Bolsonaro. Esse é o país que vivemos. O famoso estadista francês, Charles de Gaulle, é autor da célebre frase: “O Brasil não é um país sério.”

QUE NÃO APAREÇA

Quem não venha aparecer nenhum político acreano, se jactando que a verba para a Segurança saiu graças ao seu prestígio no governo federal.

TRABALHARAM AFINADOS

O presidente da ALEAC, Luiz Gonzaga (PSDB); e o primeiro-secretário Nicolau Júnior (PP) trabalharam afinados e todas as matérias de interesse do governo foram aprovadas com folga no plenário.

COLLOR E DILMA

A Argentina virou um inferno de protestos contra o presidente Javier Milei – extrema direita – mal assumiu o governo. Está indo nos mesmos caminhos do Collor e da Dilma, que não terminaram os seus mandatos.

DESLIGAR O SECADOR

Está definido pela direção nacional do PP de que o candidato a prefeito de Rio Branco pela sigla, será o secretário Alysson Bestene. Quem estava com o secador ligado torcendo para o Alysson não ser escolhido, pode desligar o secador.

TEM QUE SER PROFISSIONAL

A partir de agora o Alysson Bestene terá que criar uma boa coordenadoria de campanha profissional, para tentar chegar em abril com dois dígitos nas pesquisas. Isso é essencial para decolar a sua candidatura.

CARA LISA

Esses políticos que fazem pose de arautos da moralidade, são os que trabalham para aprovar o Fundo Eleitoral de R$ 4 bilhões e aumento nas emendas parlamentares, para jogar na campanha do próximo ano e comprar votos, enquanto boa parte da população passa fome. Dá para levar a sério?

MELHOROU MUITO

O prefeito Tião Bocalom melhorou muito sua comunicação neste mês ao criar pautas positivas criativas, que acabam ocupando espaços na mídia.

NÃO TIREM DE TEMPO

Não tirem o Bocalom da presença num eventual segundo turno na eleição do próximo ano, está no poder e sua gestão não está estagnada. Se vai ganhar, isso é lá com o eleitor.

NADA DECIDIDO

O ano está terminando e o PSD ainda não decidiu que candidato a prefeito de Rio Branco vai apoiar. A anunciada aliança com o governo para a disputa da PMRB, ficou até aqui na conversa fiada de bêbado para o Delegado. Até hoje o Gladson e o Petecão não conversaram.

NÃO PROCURA

O senador Sérgio Petecão (PSD) já manifestou que não vai procurar o governador Gladson, e que se este tiver interesse em aliança que o procure. No que está certo.

PONTO POSITIVO

Ao inaugurar a ponte em Sena Madureira, o governador Gladson Cameli marcou um ponto com a população do município, que há anos esperava pela obra que une os dois distritos da cidade.

CANDIDATURA FECHADA

Com quem o ex-prefeito Vagner Sales conversa, é taxativo em afirmar que a sua filha Jéssica Sales (MDB) será candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul. O anúncio deve ser feito depois do carnaval, em fevereiro.

APARECE LIDERANDO

Em todas as pesquisas realizadas até o momento, a médica Jéssica Sales (MDB) aparece folgada liderando a disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul.

EDUCAÇÃO VEM DO BERÇO

Durante o ato para comemorar na Câmara Federal a aprovação da Reforma Tributária, deputados bolsonaristas fizeram coro com palavras ofensivas a Lula. A eleição já terminou, o Bolsonaro perdeu e está inelegível por crime eleitoral, aceitem que dói menos. E de um parlamentar exige-se, no mínimo, que tenha o censo de Educação. Como a Educação vem do berço……Não dá para esperar cordialidade dessa turba.

PODE MEXER NA COMPOSIÇÃO

Está pautado para o início de 2024 no STF, o processo que pode mudar o modelo de sobras eleitorais, o que pode tirar o mandato de dois deputados federais do Acre para os suplentes. Já existem dois votos a favor da tese. E mexeria na ALEAC.

NÃO TEM ALTERNATIVA

Não tem alternativa, se a partir do próximo ano todos os ocupantes de cargos de confiança do governo não estiverem fechados e engajados com a candidatura de Alysson Bestene (PP), sua candidatura se complica. Precisa antes de tudo de unidade. E, a unidade começa em casa. Casa desunida até o feijão queima.

FORA DA BANCADA

O deputado Afonso Fernandes (PL) e o deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS), embora novatos no parlamento, se saíram bem neste primeiro ano da atual legislatura. Não ficaram na bancada dos mudinhos e omissos, que foi numerosa na ALEAC

DESTAQUE PARLAMENTAR

Na bancada do batom das deputadas estaduais, a mais atuante foi a deputada Antônia Sales (MDB), que passou a legislatura brigando por melhorias no atendimento para a Saúde, no Juruá, e com as suas falas sempre ancoradas em vídeos. Ninguém lutou mais por um atendimento na área de saúde, do que a parlamentar. Justificou os votos.

NADA MAIS JUSTA

A decisão do STF de liberar o Gladson para se encontrar com os pais e irmãos para comemorar as festas natalinas, foi justa. Todas as provas da Operação Ptolomeu já estão nos autos a serem julgados no dia 22 de fevereiro, no STJ, e a liberação não mudará nada. Foi um ato de humanidade.

CADA UM NO SEU CANTO

Nem o Petecão procura o Gladson Cameli para conversar sobre as eleições municipais, e vice e versa.

OU ENTÃO ESQUEÇA

Ou a vice-governadora Mailza Gomes faz política, ou então esqueça de disputar o governo em 2026. Distribuir sorrisos em atos oficiais, receber abraços do núcleo do poder, tapinha nas costas, gritar aleluia, não rende votos. Tem que começar a formar grupos políticos a partir de agora. Esperar sentar na cadeira de governadora em 2026 para se mexer, pode ser tarde demais.

FELIZ NATAL

Um Feliz Natal, na paz de Deus.

FRASE MARCANTE

“O tempo é um grande professor, mas infelizmente ele mata todos os seus discípulos”. Hector Berlioz.