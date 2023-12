Prefeitura de Cruzeiro do Sul injeta mais de R$ 700 mil em cultura no município

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, finalizou nessa sexta, 22, o pagamento de todos os proponentes de projetos da Lei Paulo Gustavo. São mais de R$ 700 mil injetados na economia do município no final de ano, reforçando o aquecimento da economia local.

Os projetos, que somam R$ 715.591,37, são de diversas áreas culturais, com sete editais específicos: para povos indígenas, mestres do patrimônio histórico, nas áreas de audiovisual, dança e música, teatro, artesanato, literatura.

“O prefeito Zequinha Lima pediu que pagássemos todos os proponentes antes do Natal, o que estamos cumprindo. Foram 87 projetos aprovados que representam mais de R$ 700 mil injetados na economia neste final de ano. Isso impacta positivamente a economia”, explicou o secretário de Cultura de Cruzeiro do Sul, Aldemir Maciel.

Ele explica que a prefeitura capacitou os fazedores de cultura para concorrerem nos editais. “Com oficinas e audições junto aos segmentos, o município garantiu a ampla participação popular na Lei Paulo Gustavo, tornado Cruzeiro do Sul uma referência na área de cultura do Estado”, enfatizou o secretário.

A maior parte dos projetos será executada até o mês de julho de 2024.