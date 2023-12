Ator Bruno Gagliasso anuncia filme sobre a vida do acreano Chico Mendes

O ator Bruno Gagliasso, estrela da Rede Globo, anunciou em suas redes sociais que trabalha no projeto de um filme biográfico sobre a vida do ambientalista acreano, de Xapuri, Chico Mendes, que morreu há 35 anos.

Além de atores consagrados, o filme vai contar com a direção de Sérgio Carvalho (Noites Alienígenas) e Sérgio Machado (A Luta do Século, Tudo o Que Aprendemos Juntos).

Na publicação que anunciou o filme, Bruno disse que o projeto vai de encontro com o seu trabalho em prol da preservação ambiental: “Estou apaixonado por este projeto. Além de dialogar diretamente com a causa ambiental global, pela qual tenho trabalhado em diversas ações, é uma história que merece ser recontada e eternizada para as novas gerações pela sua importância histórica e para que a gente não esqueça das tragédias que não podem continuar a se repetir na Amazônia”.

No longa, Chico Mendes será interpretado pelo ator Jorge Paz, brasiliense conhecido por seu trabalho em Irmandade (Netflix), Cangaço Novo (Amazon) e Marighella.