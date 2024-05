TCE faz pente-fino em matrículas a cursos ofertados pela SETE do Acre

Por TCE AC —

O Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC), por meio da Primeira Inspetoria Geral de Controle Externo (1ª IGCE), iniciou nesta semana uma inspeção para fazer o levantamento do número de alunos matriculados em diversos cursos ofertados pela Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (SETE) do Acre, no ano de 2022.

Os auditores iniciaram o levantamento pela cidade de Cruzeiro do Sul, e devem passar ainda por Tarauacá, Brasileia e na capital acreana, Rio Branco.

À época, a secretaria ofertou mais de 13 mil vagas em 50 cursos diversos de qualificação profissional, com investimento de pelo menos R$ 30 milhões.

O objetivo da inspeção realizada pelo TCE é averiguar se os alunos com matrículas apresentadas, de fato participaram das qualificações e fazer o mapeamento nestas cidades onde ocorreram os cursos a fim de averiguar se os dados apresentados estão corretos.

O objetivo é garantir a boa aplicação dos recursos públicos, para que este seja empregado corretamente ao seu devido fim, garantindo assim que a população seja beneficiada com as ações desenvolvidas.