O Alysson Bestene (PP) -foto- tem uma imagem política irretocável, tem formação superior, já foi gestor, enfim, preparo não lhe falta para ser prefeito de Rio Branco. Qualificação não é seu problema. São dois os pontos que terá que superar para entrar no jogo pela disputa da PMRB, no próximo ano. O primeiro é saber como será o comportamento do seu principal fiador político, o governador Gladson Cameli. Se vai entrar de cabeça na sua campanha ou se limitará a fazer uma ou outra declaração de apoio e só participar de algum ato público. Se não entrar de cabeça, o seu apoio será só de enfeite e pura figuração. A segunda é o Alysson chegar em abril do próximo ano bem situado nas pesquisas e dar a complementação na campanha. Se Gladson não assumir de fato a candidatura, e Alysson não aparecer bem nas pesquisas, a sua candidatura ficará complicada. Mas tem tempo para superar os dois obstáculos, a eleição é no próximo ano. E, quem morre de véspera é peru.

NO COLO DO GOVERNO

Pelo fato do deputado Manoel Moraes (PP) ser líder do governo e a Gabriela Câmara ser presidente do ITERACRE, por tabela, esse escândalo sórdido, que tem ainda na cena a deputada federal Antônia Lúcia (REPUBLICANOS) e suas netas menores, de uma forma ou de outra está respingando negativamente na imagem do governo do Gladson, porque os litigantes ocupam cargos de sua confiança. Não há como descolar os fatos. Mesmo que a figura do governador não tenha nada a ver com o caso, mas, trata-se da imagem de governo.

NÃO AMACIAVA

Um dos melhores entrevistadores da televisão do estado, Itaan Arruda, está sendo remanejado do programa Gazeta Entrevista, por um motivo hilariante: não amaciar com os entrevistados, não combinar perguntas e respostas. Deveria estar sendo elogiado e promovido, por exercer o jornalismo na sua essência.

COMO BATER PALMAS

O ex-presidente Bolsonaro, hoje inelegível, ganhou o título de Cidadão de Rio Branco, da Câmara Municipal de Rio Branco. Não se conhece um benefício para a cidade -além dos constitucionais- para receber a honra.

QUAL O TEMOR

Quando o Bolsonaro justificou a escolha de um ministro para o STF, o André Mendonça, por ser “terrivelmente evangélico” – como se isso fosse mérito jurídico, a comunidade evangélica gritou Aleluia! O Lula vai nomear o Flávio Dino, um Juiz Federal, e os principais pastores evangélicos e os seus áulicos leigos, estão colocando o mundo abaixo. O que não faz o fanatismo religioso.

BOAS MÃOS

A relatoria da Lei Orçamentária do estado vai estar nas mãos do deputado Tadeu Hassem (REPUBLICANOS), que conhece como poucos a matéria financeira. Em boas mãos.

ERRO ESTRATÉGICO

Neste seu primeiro ano como deputada estadual, a Michelle Melo (PDT) cometeu um erro fatal, o de aceitar ser a líder do governo, o que toldou a imagem de uma parlamentar independente. Não existe líder do governo que seja independente, o mote é sempre bater palmas e palmas. Vai ter que na oposição, refazer a sua imagem combativa.

NÃO PRECISA SE REBAIXAR

Essa posição do senador Sérgio Petecão (PSD) de não procurar o governador Gladson por aliança em 2024, é a mais correta possível. Quem está precisando de apoio é o candidato do governador. O Petecão não é candidato a nada no próximo ano. Está de camarote nessa história.

NOMES NA MESA

Pelo menos três nomes estão na mesa do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) para ser o seu vice, mas não há ainda nenhuma decisão a respeito. É assunto para 2024.

NADA FECHADO

O deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS) nega que tenha feito qualquer compromisso para apoiar a reeleição do prefeito Bocalom, e que a sua preocupação no momento é montar uma chapa de candidatos a vereador da capital, com nomes sem mandato.

NÃO ESCUTA NINGUÉM

Sempre ouço que o prefeito Bocalom precisa de melhores assessores. Discordo. Pode colocar o Chico ou a Chiquinha que não influencia em nada, porque o Bocalom é turrão, não escuta ninguém. Faz o que dá na telha.

DEPOIS QUE VER

Com um Fundo Eleitoral milionário, sem ninguém para lhe aporrinhar com pedidos, só vou crer que o deputado federal Gerlen Diniz (PP) será candidato a prefeito de Sena Madureira, depois de ver o registro da sua candidatura no TRE-AC.

CABEÇA NA PTOLOMEU

Nenhum candidato a prefeito, espere apoio financeiro do governador Gladson na campanha do próximo ano. Sua cabeça está voltada para a Operação Ptolomeu e não vai colocar mais peso no seu CPF.

CADA UM NO SEU QUADRADO

O senador Márcio Bittar (UB) vai participar junto com o Bolsonaro na posse do presidente argentino, Javier Milei, uma figura grotesca e histriônica. É de extrema direita. Nada a condenar na atitude do Bittar, na política é cada um no seu quadrado.

CABEÇA DO PETECÃO

Pela cabeça do senador Sérgio Petecão (PSD) passa a ver em Cruzeiro do Sul uma chapa com a Jéssica Sales (MDB) para prefeita, e como vice o João Tota(PSD).

PRECISO SABER

Primeiro é preciso saber se a Jéssica Sales (MDB) será mesmo candidata, ou está fazendo jogo de cena sobre a disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul. Até aqui é um mistério.

NADA ENCAMINHADO

O médico e presidente do diretório municipal do União Brasil, Fábio Rueda, diz que não conversou com ninguém sobre uma composição na chapa do candidato Marcus Alexandre (MDB).

MEMÓRIA CURTA

É uma tremenda bobagem achar que o senador que votar no Flávio Dino para o STF ficará marcado pelo eleitor. Uma semana depois da votação, nem se fala mais no assunto. E quem está preocupado e choramingando contra o Dino, é o eleitor de extrema direita do Bolsonaro. O resto é folclore.

FRASE MARCANTE

“Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim”. Millôr Fernandes.