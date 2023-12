Bocalom acende luzes de Natal no centro de Rio Branco

A Praça da Revolução se transformou em um verdadeiro cenário de conto de fadas com o aguardado acender das luzes do Natal de Vida, Esperança e Dignidade da Prefeitura de Rio Branco.

O evento, que marcou o início oficial das festividades natalinas na capital, encantou à população com uma exuberante decoração luminosa. A medida que a noite caía, a expectativa crescia entre os presentes, que aguardavam ansiosos pelo espetáculo de cores e brilho.

A servidora pública Tamires Sousa disse que para ela é motivo de muita emoção relembrar o nascimento de Jesus.

“Nosso prefeito mais um ano está abrilhantando a nossa cidade, cada vez mais superando nossas expectativas deixando a cidade cada ano mais bonita.”

O prefeito de Rio Branco chegou à praça e foi recebido com carinho pelas crianças, famílias e por todos os visitantes.

“Nós temos a certeza absoluta que esse Natal será um Natal com as luzes apresentadas aqui, com o modelo que a gente aprontou para esse ano, bem mais bonito que o ano passado e vai ser espalhado para toda a cidade”, enfatizou.

Com as luzes acesas a praça se tornou um ponto de encontro para famílias inteiras, que aproveitaram a ocasião para desfrutar de momentos especiais juntos. Uma das surpresas da noite foi a chegada do Papai Noel. Quem espera por um só, vieram dois. Eles chegaram de trem, acompanhados com uma banda de música. Os velhinhos e a mamãe Noel foram recepcionados pelo prefeito Tião Bocalom que entregou à eles a chave da cidade.

“O acender das luzes de Natal na praça também acende o espírito natalino na cidade. A gente sabe que é uma data muito importante aonde vem renascer o amor, a compreensão”, disse o Papai Noel.

Em seguida os papais noéis se retiraram para casa, construída exclusivamente para eles e ficará à disposição dos visitantes até o dia 31 de dezembro. A fila para visitar os velhinhos foi longa.

“Não só o Papai Noel, mas várias atrações artísticas do dia nove até o dia 31. Então se você não pode vir venha e traga toda a sua família para ver a nossa praça que ficou muito bela”, informou o diretor-presidente da FGB, Andesson Nascimento.