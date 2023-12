No Acre, Caixa Economica transfere R$ 22 mil da conta da Câmara para golpistas

A agência da Caixa Econômica Federal no município de Porto Acre foi vítima de um golpe e transferiu mais de R$ 22 mil da conta da Câmara Municipal para um golpista. O caso foi relatado em um Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Porto Acre pelo presidente da casa, vereador José Leal, e pelo 1º Secretário, vereador Luan Luz.

Leal contou que recebeu na última terça-feira, 5, uma ligação do gerente da agência da Caixa no município, Josemir Canizo, informando sobre o recebimento de dois ofícios enviados pelos criminosos, supostamente assinados pelo presidente e pelo 1º secretário, solicitando duas ordens de pagamento, uma de R$ 22.788,44 e outra, ainda maior, no valor de R$ 179.335,88. O presidente da Câmara afirmou que as ordens não eram verdadeiras, mas foi informado que o primeiro pagamento, de mais de R$ 22 mil, já havia sido feito pela Caixa.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a ordem de pagamento, conforme o ofício recebido pela Caixa, foi para Isaac Daniel Pereira de Carvalho, titular de uma conta do Nubank, na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. As assinaturas do presidente e do 1º Secretário da Câmara foram copiadas e coladas no ofício.

Ainda conforme o depoimento de José Leal, a Caixa informou que só desconfiou do crime de estelionato quando chegou o segundo pedido de ordem de pagamento, com valor de quase R$ 180 mil.

Em um comunicado aos outros vereadores da casa, o presidente e o primeiro-secretário declararam que suas assinaturas foram falsificadas e que a responsabilidade é da Caixa Econômica Federal. Eles disseram ainda que receberam um email do gerente da Caixa se comprometendo a devolver o valor de mais de R$ 22 mil à conta da Câmara Municipal nesta quinta, dia 7.

A reportagem do ac24horas tentou falar com Josemir Canizo, gerente da Caixa, citado no Boletim de Ocorrências, mas não obteve retorno nas ligações e mensagens. O espaço segue à disposição do mesmo, caso tenha interesse em se manifestar sobre o golpe que foi vítima.