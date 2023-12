Pescadores de quatro municípios do Acre começam a receber auxílio contra seca dia 6

O cronograma para pagamento do auxílio extraordinário para pescadores artesanais de municípios da Região Norte afetados pela estiagem foi liberado. Os pagamentos começam a ser feitos na próxima quarta-feira.

O crédito da parcela única de R$ 2.640 será realizado na conta bancária do beneficiado e levará em conta o último número do CPF. Os cadastros terminados em 0, 1, 2 e 3 recebem na quarta-feira. Os com final 4, 5 e 6, na quinta; e na sexta recebem os pescadores com CPF terminado em 7, 8 e 9.

A Medida Provisória 1.192 contempla os pescadores que recebem o seguro-defeso e moram nos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Pará, e será devido ainda que o beneficiário seja titular de auxílios assistenciais ou previdenciários.

Tem direito ao auxílio extraordinário quem teve o seguro-defeso concedido no ciclo passado (setembro de 2022) e do ciclo atual, desde que o seguro tenha sido concedido até 1º de novembro.

Confira os municípios atendidos

Acre

Acrelândia

Assis Brasil

Brasiléia

Bujari

Por: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Capixaba

Cruzeiro do Sul

Epitaciolândia

Feijó

Jordão

Mâncio Lima

Manoel Urbano

Marechal Thaumaturgo

Plácido de Castro

Porto Acre

Porto Walter

Rio Branco

Rodrigues Alves

Santa Rosa do Purus

Sena Madureira

Senador Guiomard

Tarauacá

Xapuri

Amazonas

Anori

Atalaia do Norte

Autazes

Barcelos

Barreirinha

Benjamin Constant

Beruri

Boa Vista do Ramos

Boca do Acre

Borba

Carauari

Careiro

Careiro da Várzea

Coari

Codajás

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Humaitá

Ipixuna

Iranduba

Itacoatiara

Itamarati

Japurá

Juruá

Jutaí

Lábrea

Manacapuru

Manaus

Manicoré

Maraã

Nhamundá

Nova Olinda do Norte

Novo Airão

Novo Aripuanã

Parintins

Rio Preto da Eva

Santa Isabel do Rio Negro

Santo Antônio do Içá

São Paulo de Olivença

São Sebastião do Uatumã

Silves

Tabatinga

Tapauá

Tefé

Uarini

Urucará

Urucurituba

Amapá

Amapá

Tartarugalzinho

Pará

Alenquer

Almeirim

Aveiro

Belterra

Bom Jesus do Tocantins

Curuá

Faro

Itaituba

Jacareacanga

Juruti

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Óbidos

Oriximiná

Pacajá

Porto de Moz

Prainha

Rurópolis

Santarém

Terra Santa

Crise

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão do governo federal, a seca na Amazônia já é considerada a pior dos últimos 43 anos na região.

Desde 1980, a estação menos chuvosa na Amazônia não apresentava índices tão baixos de chuva.