Concurso Nacional Unificado tem quase 6,7 mil vagas e será aplicado em duas cidades do Acre

O Ministérioo da Gestão confirmou a adesão de 21 órgãos e entidades ao Concurso Público Nacional Unificado. Ao todo, serão ofertadas 6.440 vagas no serviço público federal, com o posterior anúncio da adesão do Inep. No Acre, as provas serão aplicadas em duas cidades: Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Conforme o Decreto 11.722/2023, o Concurso Nacional consiste em um modelo de realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

O objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

A publicação do edital do Concurso Nacional Unificado está prevista para até o dia 20 de dezembro. Saiba mais aqui https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional/

Confira as instituições que aderiram:

Instituições Vagas FUNAI 502 INCRA 742 MAPA 520 MGI e transversais 1480 MS 220 MTE 900 ANTAQ 30 MDIC 110 PREVIC 40 ANEEL 40 ANS 35 IBGE 895 MJSP 130 MCTI 296 MINC 50 AGU 400 MEC 70 MDHC 40 MPI 30 MPO 60 INEP 50 TOTAL 6.640