Polícia Civil prende acusado de matar cachorro no interior do Acre

Ascom/ PCAC —

Nesta sexta-feira, 01, a Polícia Civil do Acre (PCAC), em ação na cidade de Manoel Urbano, efetuou a prisão em flagrante de um homem sob a acusação de matar um filhote de cachorro da raça chow chow com requintes de crueldade, degolando o animal. A cachorra, um presente de sua irmã entregue no dia anterior, teve sua vida ceifada de forma brutal.

Em depoimento, o homem admitiu ter saído para consumir bebidas alcoólicas e, ao retornar para casa, alegou que o animal estava fazendo muito barulho com grunhidos. Frustrado e furioso, o suspeito confessou ter cometido o ato irracional, resultando no bárbaro crime que tirou a vida do filhote indefeso.

O autor do ato cruel foi conduzido pela Polícia Militar, que recebeu a ocorrência do crime. Na delegacia, ele prestou depoimento, assim como testemunhas, e agora aguarda a audiência de custódia para determinação das medidas legais apropriadas.