Contra acidentes nas festas de fim de ano, Corpo de Bombeiros inicia Operação Alerta Vermelho no Acre

Para conscientizar a população sobre os cuidados durante o período das festas de fim de ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), lançou nesta sexta-feira, 1º, a Operação Alerta Vermelho.

Somente no primeiro dia, as equipes do CBMAC se dividiram para promover nove palestras em escolas da capital, Rio Branco, e nas escolas do interior do estado.

Do dia 1º ao dia 8 de dezembro, o Corpo de Bombeiros fará palestras diárias nas escolas, além de visitas técnicas de segurança contra incêndio e pânico, visitas institucionais, vistorias em edificações e fará uma simulação de ação em caso de acidentes.

“Foi iniciada a nível nacional a Semana de Prevenção: Operação Alerta Vermelho. Isso porque, 75% dos acidentes ocorrem dentro dos próprios lares. As ocorrências de incêndios, e outros tipos de incidentes que geralmente ocorrem neste período de fim de ano, como a queima de fogos, afogamentos, descarga de energia, acidentes de trânsito se intensificam por descuidos. Então, queremos alertar a nossa população de modo geral, sobre esses riscos”, destaca o comandante do CBMAC, Cel. Charles Santos.