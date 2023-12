Governo publica convocação para inspeção médica, entrega de documentos e posse no concurso da Sesacre

Por meio da Secretaria de Administração (Sead) e Secretaria de Saúde (Sesacre), o governo do Acre publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 1º, a convocação para inspeção médica, entrega de documentos e posse no concurso da Saúde, conforme Edital nº 001/2022 Seplag/Sesacre, de 24 de junho de 2022.

A convocação dos candidatos segue na seguinte ordem: cargo, município, classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota.

Para os exames médicos, o candidato deverá providenciar (às suas expensas) os exames especificados no edital, emitidos até 90 dias antes de sua apresentação.

Após obter todos os laudos médicos, o candidato deverá agendar seu atendimento por meio do número (68) 3215-4332 e, após o agendamento, dirigir-se à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 21 de dezembro de 2023, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant nº 351, bairro Cerâmica, em Rio Branco, ou nos dias 7, 14 e 21 de dezembro de 2023, das 8h às 12h, na Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216, Bairro do Alumínio (Sala do TFD), em Cruzeiro do Sul.

Em seguida, o candidato convocado deverá comparecer à inspeção médica munido de documento de identificação original e todos os laudos exigidos, que deverão estar acondicionados em envelopes com o nome do candidato, cargo e região, até o dia 22 de dezembro de 2023, das 7h às 13h, em um dos seguintes endereços:

Cruzeiro do Sul: Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá – Rua Leopoldo de Bulhões, n.º 216, Alumínio;

Rio Branco: Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) – Rua Benjamin Constant, n.º 830, Centro.

Para a posse, o candidato deverá comparecer no dia 27 de dezembro de 2023, em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, em horários e locais a serem posteriormente divulgados por edital. O candidato terá até o dia 28 de dezembro de 2023 para realizar a inspeção médica, entrega de documentos e posse, em observância ao prazo estabelecido no art. 2o do decreto no 5.332-P, de 23 de novembro de 2023.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas com a Sesacre, que estará à disposição para esclarecimentos, por meio do telefone (68) 3215-2621 ou com a Sead, das 8h às 12h e das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected].

Confira a versão completa no Diário Oficial