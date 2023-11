PUBLICADA lista de beneficiários da segunda remessa do programa Auxílio do Bem; veja quem recebe

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social de Direitos Humanos (SEASDH), divulgou nesta terça-feira, 28, a lista de beneficiários da segunda remessa do programa estadual Auxílio do Bem, instituído pelo decreto nº 11.283 e destinado aos atingidos pelas enchentes de março.

Com a disponibilização do recurso, 204 famílias de Rio Branco e do interior em vulnerabilidade social, que moram em áreas atingidas pelas enchentes e que estejam devidamente inscritas no Cadastro Único do governo federal, receberão a parcela única de mil reais. A primeira remessa do auxílio foi realizada em agosto, contemplando mais de 400 pessoas.

Segundo o diretor de Assistência Social da SEASDH, Hilquias Almeida, “são 204 famílias que estão com a sua documentação toda pronta para receber a quantia, que será paga ainda esta semana”.

O investimento total é de R$ 1 milhão de recursos próprios do Estado, sendo aplicados R$ 204 mil nesse pagamento. “Ainda há uma quantidade de pessoas que estão com pendência na entrega da documentação, precisam se regularizar na Receita Federal ou falta conta bancária”, explica o diretor.

A SEASDH disponibilizou uma lista com o nome dos 324 beneficiários que estão com pendência para receber o Auxílio do Bem e o que falta para regularizar a inscrição.

O pagamento dos beneficiários da segunda remessa será realizado por meio da Caixa Econômica Federal na conta digital em nome do beneficiário. As famílias beneficiadas com o programa podem verificar o recebimento do auxílio por meio das contas dos programas sociais do banco.

Segue a lista dos beneficiados

Segue a lista de pessoas com pendências