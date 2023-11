Semulher realiza palestra sobre assédio no ambiente de trabalho a servidores

Dando continuidade às ações dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), promoveu nesta terça-feira, 28, na Secretaria de Assistência Social (SEASDH), em Rio Branco, uma ação educativa da campanha Não Se Cale, que conscientiza a população sobre o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.

A secretária de Assistência Social, Zilmar Rocha, reforça a importância da ação como um trabalho de conscientização e prevenção: “Possibilita que conheçamos os nossos direitos e que sejamos um elo de proteção para as vítimas e agentes conscientizadores do assunto”.

Durante o evento, a chefe do Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Semulher, Joelda Pais, explicou a necessidade de ações para as servidoras.

“A campanha foi uma reivindicação das mulheres, para tirarmos dúvidas a respeito do assunto. Estamos aqui para promover informações e esclarecer. É um trabalho preventivo, educativo e, por meio dele, fazemos pontes com outras instituições, para que mulheres sejam atendidas como necessitarem”, explicou Joelda.

Sobre a campanha

A campanha Não se Cale é uma ação educativa que pretende enfrentar e prevenir o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, oferecendo informações e suporte para denúncias. A campanha é uma das ações simultâneas realizadas pela Semulher nos 21 Dias de Ativismo.

“Desde o início da campanha Não se Cale, entramos em contato e recebemos denúncias de vítimas de assédio. No ambiente de trabalho, esse é um tema sensível, presente e latente na nossa sociedade”, observou a advogada e assistente jurídica da Semulher, Vanessa Rosella.