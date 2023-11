Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) abre inscrições para 99 cursos gratuitos EAD e presenciais, com certificado de conclusão garantido em diversas áreas do conhecimento

Explorando a capacitação EAD na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ): inscrições abertas em diversos cursos gratuitos online e presenciais. Qualquer pessoa pode se inscrever, não perca tempo!

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), referência em pesquisa e saúde no Brasil, abre portas para aprimoramento pessoal e qualificação profissional através de sua plataforma EAD. Com uma gama diversificada de 99 cursos gratuitos de capacitação com certificado, a instituição oferece oportunidades valiosas para quem busca crescimento e conhecimento presencial e online. Garanta já a sua vaga!

Desde sua fundação em 1900, a Fiocruz se destaca pela excelência em pesquisa médica e saúde pública. Hoje, essa tradição continua com a oferta de cursos online que abrangem áreas como saúde, biologia, gestão e comunicação. A facilidade do ensino a distância (EAD) torna o acesso ao conhecimento mais amplo democrático.

Explorando oportunidades de capacitação na Fiocruz através de cursos EAD gratuitos com certificação garantida

Os cursos gratuitos EAD e presenciais da Fiocruz não se limitam a uma única área. A instituição atende a diversos interesses oferecendo oportunidades educacionais que atendam às necessidades e expectativas de um público diversificado.

As vagas nos cursos gratuitos com certificados da Fiocruz é uma oportunidade para mergulhar em temas cruciais, como Biossegurança, Dados Abertos e Gestão de Riscos em Ambientes de Saúde. A oferta abrangente inclui também especializações técnicas, mestrado, doutorado e residências.

Confira a lista com os principais cursos online e presenciais da Fundação Oswaldo Cruz

PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO – PGD – 1º OFERTA

INTRODUÇÃO A SAÚDE DIGITAL: UMA REALIDADE DO SÉCULO XXI – 1º OFERTA

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – 1º OFERTA

INTRODUÇÃO À INTEGRIDADE DE DADOS – 1º OFERTA

ENFRENTAMENTO AO ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO DE POPULAÇÕES

OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – CURSO 2: FERRAMENTAS PARA GESTÃO DE PESSOAS

PERCURSO COMUNICAÇÃO

ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO CONTEXTO DOS POVOS INDÍGENAS

ENSINO MÉDIO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ENSINO FUNDAMENTAL – EJA

ECONOMIA POLÍTICA DE SAÚDE PARA TODOS

CURSO BOAS PRÁTICAS CLÍNICAS

GESTÃO DE DADOS E REDCAP

INICIAÇÃO EM CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO

ESTRATÉGIA DE DISSEMINAÇÃO DE LARVICIDA PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES

PERCURSO DE APRENDIZAGEM: INTRODUÇÃO À CIÊNCIA ABERTA

INTRODUÇÃO À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

CURSO BÁSICO DE QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA PARA LABORATÓRIOS

TREINAMENTO EM LABORATÓRIO DE NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 3 (NB3

BIOSSEGURANÇA

VIII SEMINÁRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS

CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

e muito mais!

A Fiocruz destaca-se pela sua abordagem inclusiva, atendendo a diferentes interesses educacionais. Seja você um profissional em busca de aperfeiçoamento ou alguém interessado em explorar novos conhecimentos, as inscrições abertas para as vagas nos cursos Fiocruz são uma oportunidade única.

A plataforma Campus Virtual Fiocruz oferece não apenas cursos EAD gratuitos, mas também opções de pós-graduação, cursos técnicos e de aperfeiçoamento. Clique aqui e inscreva-se agora, expanda seus horizontes educacionais e esteja pronto para liderar na sua área de atuação.

Você quer receber apenas notícias e vagas de emprego do seu interesse? A solução chegou através do app CPG VAGAS E NOTÍCIAS! Se você é pintor, vai receber no seu celular apenas oportunidades neste cargo. E será assim com pedreiro, técnico, engenheiro e etc….. Não perca nada do que acontece no mercado de trabalho e econômico do Brasil, baixe agora o app CPG VAGAS E NOTÍCIAS, disponível para Android e IOS!