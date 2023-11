Sesc Mesa Brasil doa cestas básicas a ribeirinhos afetados pela seca no Acre

Em uma iniciativa conjunta entre o Departamento Nacional do Sesc, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Sesc Mesa Brasil no Acre, 170 cestas básicas foram doadas no mês de novembro às famílias ribeirinhas afetadas pelas secas do rio em diversas localidades.

A solidariedade alcança os residentes às margens do Rio Acre, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. Essas famílias enfrentam desafios significativos, incluindo a perda de plantações da agricultura familiar devido à cheia dos rios e igarapés, a escassez de fontes de água, incêndios florestais e a ausência de chuvas, em um contexto de previsões adversas para determinada temporada.

Diante dessas circunstâncias desafiadoras, o Departamento Nacional do Sesc, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Sesc Mesa Brasil no Acre uniram esforços para doar 170 cestas básicas. No decorrer do mês de novembro, diversas famílias estão recebendo a assistência necessária, composta por alimentos não perecíveis e materiais de higiene.

O Sesc Mesa Brasil, um programa nacional de segurança alimentar e combate ao desperdício de alimentos, possui unidades em todos os estados do Brasil. Sua atuação é pautada na coleta de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas ainda aptos para o consumo, doados por empresas parceiras. Esses alimentos são então distribuídos para organizações sociais voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, cumprindo assim um importante papel na promoção do bem-estar social.