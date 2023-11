Policial militar acreana se destaca em competição de fisiculturismo em Porto Alegre

Dedicação, disciplina, foco e muita determinação, esses são alguns dos quesitos que Daniele da Silva dos Santos possuí e que a levaram ao pódio e posição de destaque na Copa dos Campeões 2023, realizada no domingo, 19, em Porto Alegre. A competição é o maior e mais esperado evento de fisiculturismo do Sul do país.

Daniele é apaixonada por atividade física e praticante de musculação há 14 anos e pela primeira vez decidiu participar de uma competição de fisiculturismo e competiu na categoria wellness. Na oportunidade a atleta ficou dentro do “Top 3”, sendo a terceira colocada.

A 3° sargento da Polícia Militar do Acre possui 10 anos nas fileiras da instituição, egressa da turma de 2013, ela serve atualmente na Força Nacional de Segurança Pública, onde tenta conciliar a rotina de treinos e trabalho, tornando ainda mais desafiador sua oportunidade de competir.

“Sempre pratiquei atividade física, desde criança, mas a musculação há aproximadamente 14 anos. Não tenho o tempo que gostaria para treinar, pois estou constantemente em missões e não consigo dar continuidade nos treinos e dieta que são necessários para a vida de um atleta, mas faço o possível, me planejo e me dedico como posso dando meu melhor para melhorar nos treinos”.

A militar afirmou que gostou de competir e que ficou feliz com o resultado obtido. “Fiquei muito feliz, pois não tenho treinador, faço com a ajuda de alguns profissionais que me auxiliam com orientações de alimentação e dicas gerais, mas não tenho especificamente um treinador e uma estrutura mínima que qualquer atleta possui, por isso fiquei muito feliz com meu resultado, eu realmente não esperava subir ao pódio”.