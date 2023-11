O ex-presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para a entrada do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) na sigla. Segundo uma fonte da COLUNA, em Brasília, Bolsonaro tomou ciência da situação enfrentada dentro do PP, que definiu Alysson Bestene como candidato do partido, negando legenda ao atual prefeito.

Bolsonaro, percebendo a tensão, acolheu Bocalom, agregando força à sua sigla. A decisão é vista como estratégica, fortalecendo a base de apoio para futuras eleições. O PL tem a maior bancada na Câmara Federal (99 deputados).

A acolhida de Bocalom por Bolsonaro fortalece o PL, amplia a base de apoio e garante mais tempo de TV e recursos para futuras campanhas. Isso reflete uma estratégia inteligente para fortalecer a presença do partido no Acre com vistas às eleições de 2026.

“O presidente Lula é corrupto e comunista”. (Javier Milei, presidente eleito da Argentina – El Loco)

. Marcus Alexandre, Tião Bocalom e Alysson Bestene disputam a eleição na capital; sem ofensas, mas os demais são figurantes.

. Se o ex-prefeito Deda e a deputada Maria Antônia perderem o PROGRESSISTA em Brasiléia ficam numa situação constrangedora no Vale do Acre.

. O Macunaíma tem uma proposta para pacificar as relações no PSD por conta da briga para a indicação do secretário de Habitação:

. Chamem o Montana Jack!

. Consta que até o ex-prefeito Normando Sales se ofereceu para ser o indicado do senador Sérgio Petecão.

. É comum que a maioria dos prefeitos procure aderir ao PP que hoje está no poder, porém, não é garantia de eleição.

. Podem contar com apoio moral, financeiro jamais.

. Nem por dentro, muito menos por fora!

. Nem tudo está perdido:

. A Controladoria Geral da União (CGU) ainda é uma das poucas instituições que fiscaliza a aplicação de recursos públicos.

. Outras, capitularam.

. A direita fracassou no mundo, surgiu a esquerda; a esquerda fracassa, a direita volta; só muda a maquiagem, mas a bosta é a mesma de sempre; nos dois casos.

. Como diz o Macunaíma:

. É o “Zeitgeist”, o espírito desse tempo, que é muito ruim mesmo; até na música!

. Mudando do alemão para a Bacia do Prata, ou Cisplatina, quando acabar o glamour da eleição do novo presidente da Argentina, Javier Milei, só Deus sabe o que vai acontecer com nossos hermanos.

. Voltando a política local, o vice do Alysson Bestene virá do PSDB.

. O PSD já ganhou a sua cota por entrar na aliança.

. Bom dia!