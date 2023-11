Acre registra 72 vítimas fatais em acidentes de trânsito em 2023

Até setembro deste ano, o Acre já registrou 72 vítimas fatais em acidentes de trânsito nas rodovias federais, estaduais e vias urbanas dos 22 municípios. Nos doze meses de 2022 foram 69 mortes. Na grande maioria das vezes, a imprudência é a principal causa das ocorrências.

Em nível mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil figura na terceira posição do ranking de mais mortes no trânsito, perdendo apenas para China e Índia, países com pelos sete vezes mais habitantes.

“Temos percebido um aumento nos sinistros de trânsito nos últimos meses e, enquanto órgão de trânsito, precisamos encontrar mecanismos para intervir. Mostrar ao cidadão algo que o leve a refletir é uma tentativa para mudar o seu comportamento no trânsito. São vidas perdidas e esses números são inaceitáveis. Cada um precisa fazer sua parte”, lembrou a presidente do Detran, Taynara Martins.

Ação Educativa

Nos painéis, contadores. Na grama, bandeiras brancas fincadas representavam o número de vítimas. Essa foi a estratégica utilizada pela equipe do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para chamar atenção de condutores e pedestres que passaram pelas rotatórias da Avenida Ceará e Corrente, em Rio Branco.

Painéis e bandeiras estão chamando a atenção de quem passa pelos locais. Foto: Eduardo Gomes/Detran

Segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), mais de 60% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas com lesões ocasionadas por acidentes de trânsito. Muitas delas precisam, inclusive, realizar cirurgias, fazendo com o Sistema Único de Saúde (SUS) gaste em média R$ 50 mil com cada internação.

Para lembrar o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, no domingo, dia 19, outra grande intervenção será realizada na Lago do Amor, com a mobilização de todos os órgãos de trânsito e parceria do Detran.