Os cuidados na decoração natalina para evitar acidentes: saiba mais aqui

Já está aberta a temporada de clima de natal. Luzes e decoração especial dão o tom na época mais esperada do ano. Para evitar acidentes, a Energisa alerta sobre alguns cuidados na hora de montar a árvore e na decoração da residência ou comércio.

O primeiro passo é escolher produtos de boa qualidade com certificação do Inmetro. É importante observar nas embalagens todas as informações de segurança e consumo como indicações de potência, referência de tensão e instruções de uso.

Segundo a coordenadora de Segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes, os equipamentos elétricos não podem ficar próximos de materiais inflamáveis como papel, papelão, tecido, isopor, madeira ou plástico. É importante observar também as condições dos enfeites, caso deseje reaproveitar do ano anterior.

“Se a ideia é aproveitar os enfeites comprados em anos anteriores, o alerta é para que se verifique se há fios ressecados, descascados ou rompidos. Caso haja, é preciso descartá-los e adquirir novos. Outra questão importante é evitar colocar vários equipamentos em uma mesma tomada, fazendo uso de ‘T’, pois pode haver sobrecarga de energia ou aquecimento”, alerta.

As orientações de segurança na instalação de adereços luminosos se aplicam também para áreas externas. Ainda segundo Gabriella, as luzes devem ser instaladas de modo que não haja possibilidade de contato das pessoas com a fiação elétrica, pois estando sob os efeitos da chuva, do sol e do vento, pode haver um desgaste dos fios aumentando os riscos de acidentes. Vale lembrar que o serviço deve ser sempre executado por profissionais capacitados e que nenhuma instalação deve ser feita próxima da rede de energia.

Principais dicas para que sua decoração brilhe sem riscos neste Natal:

Para não ocorrer sobrecarga de energia caso a quantidade de enfeites seja grande, busque a orientação de um eletricista, que vai calcular o que pode ou não ser ligado.

Muitas árvores de Natal são feitas de arame, e por ser altamente condutor de energia, esse material deve estar bem isolado para impedir energização acidental.

Fios desencapados podem provocar choques, curtos-circuitos e até incêndios. Passar fios por baixo de tapetes ou por trás de cortinas aumenta o risco de acidentes.

O conjunto da tomada de energia deve ser desligado ao substituir lâmpadas. Nunca execute esse procedimento puxando a tomada pela fiação.

Não se deve deixar que crianças brinquem ou fiquem muito próximas dos enfeites com instalações elétricas. E sempre que sair de casa, desligue tudo da tomada para contribuir para redução do valor da conta de energia e evitar acidentes.

Não manuseie as luzes e enfeites com as mãos ou os pés molhados