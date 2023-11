O embate de uma vereadora contra o subsídio ao transporte coletivo em Rio Branco

Durante a sessão realizada na Câmara Municipal de Rio Branco, na terça-feira passada, 14 de novembro, é bom lembrar que a vereadora Elzinha Mendonça trouxe à tona a preocupante situação do transporte público na cidade. A parlamentar expressou sua inquietação em relação ao contrato milionário estabelecido entre a prefeitura e a empresa Ricco, que detém o monopólio do transporte coletivo desde fevereiro de 2022.

De acordo com Elzinha, em 2022, o prefeito Tião Bocalom, desconsiderando os meios licitatórios, firmou um contrato emergencial com a empresa Ricco, monopolizando os meios de transporte na cidade.

“Em fevereiro de 2022 o prefeito Tião Bocalom ignorando completamente os meios licitatórios, contratou uma única empresa, a empresa Ricco, monopolizando desta forma o mercado do transporte dentro da nossa cidade, isso de forma emergencial, e aí em agosto do mesmo ano o contrato venceu e o prefeito optou por prorrogar este contrato, ignorando mais uma vez os atos administrativos ou qualquer publicação no diário oficial.

Ela ressaltou que o prefeito Bocalom, nos últimos dias, atribuiu a culpa pela crise no transporte público aos vereadores, alegando que não colocaram o projeto de subsídio em votação.

“Ocorre que o que chama a atenção de todos é que nos últimos dias, veiculados nos meios de Comunicação, o prefeito Tião Bocalom afirma que a culpa é nossa, é dos vereadores que não colocaram esse projeto em votação, e isso me preocupa por que eu bem me lembro que em 2017 foi criado um conselho do transporte com também uma câmara temática e esse rito que deveria ocorrer para que essa câmara temática pudesse trazer a nós esse valor do subsídio não consta dentro do documento que foi enviado dentro desta casa”

A vereadora também destacou a ausência de transparência e de documentação necessária nos projetos enviados pela prefeitura à Câmara Municipal. “A prefeitura municipal cada vez mais acaba passando vergonha enviando para esta casa projetos sem elementos necessários e sem a documentação necessária para que possa haver uma análise”, afirmou a vereadora durante a sessão.

A população de Rio Branco, segundo Elzinha Mendonça, merece um transporte coletivo de qualidade, e apontou que o prefeito quer a aprovação do projeto apresentado para fornecer mais dinheiro a empresas “O prefeito quer mais uma vez a autorização desta casa para dar milhões e milhões para uma empresa. Essa é a realidade traduzida dentro desse projeto”. (Por Fernanda Maia, estagiária de Jornalismo na CMRB)