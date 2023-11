Com apoio da PRF, combate ao transporte pirata é intensificado no Vale do Juruá

Com os olhos na segurança viária e no cumprimento das regulamentações nas estradas do Alto Juruá, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) intensificaram, a partir desta segunda-feira, 6, as fiscalizações nos trechos da BR-364, em direção a Cruzeiro do Sul, em ação que se estende até a próxima semana.

A cooperação entre as instituições torna as viagens mais seguras, além de coibir práticas ilegais, a fim de preservar vidas. A crescente presença de veículos não regulamentados que oferecem serviços de transporte aciona um alerta para os órgãos fiscalizadores, já que operam num fluxo contínuo e sem os devidos requisitos de segurança e habilitação, gerando riscos significativos para os passageiros.

“As ações conjuntas mostram a força e união das equipes técnicas, e essas operações também promovem a educação e conscientização dos motoristas e operadores de veículos, destacando-se a importância do cumprimento das regulamentações e os perigos associados ao transporte clandestino”, afirma o presidente da Ageac, Luís Brandão.

“Estamos monitorando e fiscalizando os trechos de Sena Madureira, Feijó-Tarauacá, Tarauacá-Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves-Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, e fazemos isso com a participação efetiva e operacional da PRF, para diminuir atividades clandestinas”, enfatizou o chefe da fiscalização da Ageac, Júlio Figueiredo.