PM deflagra nesta terça (7) Operação Força Total no Estado do Acre

A Polícia Militar do Acre (PMAC) deflagra, a partir das 7h desta terça-feira, 7, no Quartel do Comando Geral (QCG), a 1ª edição da Operação Força Total. A ação é uma iniciativa do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares (CNCG-PM) e acontecerá, simultaneamente, nos 27 estados da federação e no Distrito Federal.

Como parte das comemorações dos 30 anos de criação do CNCG-PM, a atividade consiste na atuação sistematizada e integrada de todas as instituições militares do país na execução de ações de prevenção qualificada contra o crime, com o próposito de ampliar a sensação de segurança da população.