Enem no Acre: PF detém estudante por não pagamento de pensão alimentícia

A Polícia Federal participou neste domingo (5/11), juntamente com outros órgãos de segurança pública, da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, compondo a Operação Integrada de Segurança do ENEM, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DIOPI/SENASP/MJSP).

A operação teve por fim garantir a segurança na realização do evento, cabendo à Polícia Federal ações de polícia judiciária e de inteligência visando à prevenção e repressão de fraudes.

Participaram das ações mais de 800 policiais federais, distribuídos em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal. Adicionalmente, foram cumpridos 26 mandados de prisão, que estavam em aberto contra inscritos no exame, ao longo da semana por fatos não relacionados ao ENEM. O cumprimento das medidas se deu de forma a não causar qualquer tumulto à aplicação das provas.

Cumprimento

Acre: um mandado (por não pagamento de pensão alimentícia)

Ceará: um mandado (por roubo)

Goiás: dois mandados (moeda falsa e tráfico de drogas)

Maranhão: um mandado (por roubo)

Minas Gerais: cinco mandados (não pagamento de pensão alimentícia [4] e um por corrupção de menores e lesão corporal)

Mato Grosso do Sul: quatro mandados (não pagamento de pensão alimentícia [2], um por lavagem de dinheiro e outro por uso de documento falso crime militar)

Mato Grosso: dois mandados (um por tráfico de drogas e outro por estelionato)

Pará: um mandado (por roubo)

Paraíba: um mandado (não pagamento de pensão alimentícia)

Roraima: um mandado (não pagamento de pensão alimentícia)

Rio Grande do Sul: um mandado (por roubo)

Santa Catarina: um mandado (não pagamento de pensão alimentícia)

Sergipe: um mandado (por estupro de vulnerável)

São Paulo: quatro mandados (um por associação para o tráfico, um por homicídio, um por roubo e um por tráfico de drogas.