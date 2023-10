Agência faz ofensiva contra transporte pirata na zona rural do Acre

Neste mês de outubro, os inspetores da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), tem intensificado as ações para combater o transporte irregular nas estradas intermunicipais. As operações de fiscalização incluem verificação de documentação, condições de conservação dos veículos e a habilitação dos motoristas.

A intenção da fiscalização é inibir a ação irregular de transporte urbano, que pode oferecer riscos aos passageiros. Assim, os fiscais da Ageac fazem inspeções dos veículos. Essas ações ocorrem mensalmente e, atualmente, há barreiras de vigilância na região do Juruá, abrangendo municípios como Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

“Estamos comprometidos em garantir que todos os serviços de transporte de passageiros no estado atendam aos padrões de segurança e qualidade estabelecidos”, afirmou o presidente da Ageac, Luís Brandão.

“A equipe de fiscalização da Ageac segue as orientações dos gestores governamentais e cumpre com o papel de realizar atividades de fiscalização para assegurar a vida dos passageiros, para que sejam transportados de modo seguro. Por isso, a equipe tem intensificado as ações de segurança do transporte intermunicipal, e demais categorias que são da nossa competência”, disse o fiscal de regulação da Ageac, Júlio Figueiredo.