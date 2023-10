SECA SEVERA as estratégias do poder público para enfrentar a estiagem no Acre

Neste sábado, 7, o governo do Acre se reuniu na busca de resoluções frente ao recente decreto N° 11.338, o qual declara a existência de uma circunstância anormal, caracterizada como situação de emergência, devido à severa seca que assola o estado.

A reunião, que contou com a participação de representantes de diversas instituições governamentais, teve como objetivo principal a elaboração de estratégias para enfrentar os desafios impostos pela seca. Entre os temas discutidos estavam a gestão de recursos hídricos, a distribuição de água potável para as áreas mais afetadas e a implementação de medidas de conservação de água.

O titular da Secretaria de Estado de Governo, Alysson Bestene, enfatizou a importância da colaboração entre as instituições para garantir a segurança hídrica do estado e proteger a população dos impactos negativos da seca. “A situação demanda ações imediatas e coordenadas e para isso, o Estado está se articulando de maneira integrada para enfrentar esse desafio”, disse.

Na ocasião, a equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) apresentou diversos dados analíticos para melhor entendimento. A titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Julie Messias, defende que a informação técnica é fundamental: “Trabalhamos com o embasamento de informações técnicas, com inteligência em nível nacional, para uma melhor atuação no momento crítico”, ressaltou.

Além disso, a titular da Secretaria de Povos Indígenas (Sepi), Francisca Arara, destacou a importância de traçar um mapeamento detalhado e amplo, a fim de identificar e avaliar a situação de todas as Terras Indígenas no Acre, juntamente de ações prioritárias para minimizar os impactos.

A reunião foi marcada por um compromisso unificado de enfrentar a situação. As instituições do governo do Acre estão mobilizadas para lidar com a emergência e garantir que a população tenha acesso contínuo à água, mesmo diante dos desafios impostos pela severa seca que assola o estado.