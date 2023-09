AGU divulga candidatos cuja inscrição foi deferida em concurso

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 26/09/2023 | Edição: 184 | Seção: 3 | Página: 1

Órgão: Presidência da República/Advocacia-Geral da União

EDITAL Nº 10 – PROCURADOR FEDERAL, DE 22 DE SETEMBRO DE 2023CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS

E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE PROCURADOR FEDERAL

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO torna público o resultado provisório na inscrição definitiva, referente ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador Federal.

1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NA INSCRIÇÃO DEFINITIVA

1.1 Relação provisória dos candidatos que tiveram a sua inscrição definitiva deferida, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10019080, Aderdival Brito Cavalcanti Junior / 10015701, Airton Ferreira Pacheco Segundo / 10016636, Alber Gayoso e Almendra Ibiapina Moreno / 10008931, Alessandra Mansur Ramagem / 10018809, Alessandro Mourao Alves / 10011615, Alexsander Kaim Kamphorst / 10018845, Aliana Rubim Cabral / 10012458, Aline Brandao Manciola / 10018378, Alinne Rebelo de Abreu / 10006723, Allysson Rodrigo Albuquerque Rocha / 10002686, Aluisio de Padua Andrade / 10000380, Alysson Wagner Brito Ferreira / 10004097, Amanda Lima Lino Alcantara / 10005563, Amanda Martins Pereira / 10008894, Ana Carolina de Carvalho Botelho / 10003867, Ana Carolina Guiessmann Krepsky / 10000686, Ana Clara de Jesus Monteiro / 10019421, Ana Paula Pilon Meira / 10022569, Ana Rafaela Martinez de Medeiros / 10019091, Ananda Oliveira dos Santos / 10008950, Anderson Luis de Souza Oppelt / 10010911, Andre Ferraz Arcoverde / 10016101, Andre Francovig Menegazzo / 10009806, Andre Macedo do Nascimento / 10008652, Andre Pereira da Silva / 10006040, Andre Ricardo Peixoto / 10010729, Andre Santana de Souza / 10018256, Andre Victor Caixeta de Amorim / 10019048, Andre Victor Souza Diniz / 10001304, Andreza Barbosa Assis Pedrosa / 10001042, Anna Luiza Mattos Duarte / 10020650, Antonio Mescolin Neto / 10016258, Armstrong Henrique de Lima Almeida / 10021681, Arthur Jun Tsutiya / 10008734, Augusto Telles Netto Vasconcelos / 10008776, Barbara Fernandez de Bastos / 10015050, Barbara Lima Franco / 10026210, Barbara Maria Dantas Mendes Ribeiro / 10003198, Barbara Mendes Peres / 10013372, Benjamin Guimaraes Dock / 10009728, Betina Buchaim Osvaldt / 10013006, Bianca de Sa Cisneiros / 10012400, Blendel da Silva Oliveira / 10026264, Breno Hernandes Goncalves / 10011096, Breno Jose Antonio Goes Cruz / 10023160, Bruna Bruening Pereira / 10005792, Bruna de Gusmao Matos Cavalcanti Netto / 10016184, Bruna dos Santos Sciortino / 10000201, Bruno Ferreira Mattos / 10012844, Bruno Luiz Avellar Silva / 10005241, Bruno Rafael de Albuquerque Lemos Araujo / 10012364, Caio Manoel Clementino de Alcantara / 10020307, Caio Santiago Fernandes Santos / 10015928, Camila Alves Fortaleza / 10014990, Camila de Luca Casagrande Meller / 10002241, Camila Grieco Rodrigues Dias / 10020989, Camila Pinheiro / 10003176, Camila Sousa Oliveira Lima / 10010845, Camila Virginia Rocha Pacheco / 10004121, Camilla Gambarra Moreira / 10008095, Caricio Rodrigues de Souza / 10003257, Carla Botto Lamas / 10019997, Carla Gadelha Xavier / 10001723, Carla Vanessa Groff de Andrade / 10002649, Carolina Guimaraes Ayupe / 10010459, Caroline Pio Vilanova Rodrigues / 10000863, Caroline Porfirio Costa / 10027232, Carolline Cardoso Pinheiro / 10009700, Cassia Caroline Candida Castro / 10010835, Cassio Mateus Vital de Franca / 10008226, Celina Barbosa Montenegro / 10013696, Celine Barreto Anadon / 10017859, Celso Floriano de Paulo Junior / 10000633, Christina de Oliveira Mascarenhas / 10008320, Daniel Luz / 10020380, Daniel Ozanan de Araujo Pereira / 10016929, Daniel Wanderley Cavalcanti de Almeida Pedrosa / 10009171, Daniela de Nazare Uchoa dos Santos / 10009472, Daniela Perez Fernandez Ravena / 10008268, Daniela Wilhelms / 10006232, Danilo Alcantara Rodrigues / 10023105, Danilo Bezerra Lauande Fonseca / 10002760, Danniel Pedro Lima de Araujo da Conceicao / 10019548, Dariel Oliveira de Santana Neto / 10001276, Darlan Araujo da Silva / 10001999, Davi Carvalho Soub / 10019935, David Luz Vilela Engel Vieira / 10013751, Dayane Fernandes Siqueira / 10008870, Debora Pascal de Almeida / 10004436, Denise Pires Ventura Azevedo / 10023473, Diago Lago Rocha / 10011561, Diego Rodrigues Calazans / 10019211, Diogenes Lima Peixoto de Siqueira / 10013947, Diogo Melo Neris / 10002661, Douglas Teixeira Barroco / 10002131, Eduardo Petry Terra Werneck / 10017248, Eduardo Philipe Magalhaes da Silva / 10008409, Eduardo Pinheiro Rocha / 10027650, Eliza Victoria Silva Lemos / 10011411, Ellen Cristina Oenning Romero / 10013218, Eric de Moraes / 10022419, Erlon Machado Grisi Neto / 10015801, Ewerton Vinicius Pereira da Silva / 10021570, Fabiane Lorenzon Schaly / 10002009, Fabianne Carolinne Moreira Silva / 10004536, Fabricio Carvalho Franco / 10011381, Falkner de Araujo Botelho Junior / 10014944, Felipe Antonio Araujo / 10003234, Felipe Fernandes Batista / 10006534, Felipe Rocha Portela / 10012026, Felipe Schenato Pineiro / 10017809, Felippe Augusto Favero Simoes / 10006007, Fernanda Campos Marinho / 10008803, Fernanda Oliveira Vilas Boas / 10000097, Fernanda Portella de Almeida / 10015936, Fernando Augusto Saleta Pacheco / 10004059, Fernando Flores Fanaia / 10009503, Fernando Mattos Gameleira / 10010773, Filipe Audalio de Araujo Lima / 10019131, Francine Falone / 10001002, Francisco Rafael Pereira da Silva / 10010199, Gabriel Braga Camargos de Almeida Viana / 10004313, Gabriel Fernandes Ferreira Tavares / 10012043, Gabriel Melo Dutra / 10004263, Gabriel Pizzetti do Nascimento / 10012033, Gean Wagner Oliveira Braga / 10025317, Gilberto Elias Guterres / 10020233, Gilles Zamprogno Loureiro / 10016196, Giovanni Heinrikus Reis Panatto / 10020004, Gledson de Lima Araujo / 10011358, Gleristony Teixeira Braga / 10005098, Guilherme Dalbosco Loss / 10010411, Guilherme Fernandes Alves / 10003765, Guilherme Fraiha Granjo / 10016330, Guilherme Natalino Frois / 10001177, Guilherme Nogueira Santos / 10011723, Gustavo Jose de Deus Souza Gomes / 10004833, Hana Ferber Corezzi Ferrer Pinheiro / 10019145, Henrique Ferronatto Fontanella / 10018320, Horigenes Fontes Soares Neto / 10004526, Hugo Ferreira Camara / 10011705, Ieda Moreira Barreira / 10000816, Igor Daniel Cavalcante de Melo / 10002527, Igor de Lazari Barbosa Carneiro / 10012706, Ilara Maria Reis Coelho / 10009080, Italo Goncalves Matos / 10009170, Iury Mendes da Silva / 10016093, Ivaltero Batista Dias Pedrosa / 10004619, Ivan Alberto Longo Palma / 10016268, Ivan Mendes Vieira e Silva / 10016901, Jadson Evaristo da Silva Fabricio / 10021727, Jamil Danilo Silva de Oliveira / 10011128, Jhonatan Gimenes de Almeida / 10012472, Jilberglei Vieira Medeiros / 10000318, Joao Batista Gomes de Souza Junior / 10016072, Joao Pedro Cardoso Saraiva / 10002129, Joao Ricardo Augusto de Lima / 10016626, Joao Rodolfo de Lima Furtado / 10013881, Joao Victor Lagustera Rigoldi / 10004473, Joao Vitor Nistarda Giansante / 10006358, Jorge Henrique Lima Mendes / 10012430, Jose Antonio Floriano Alves Junior / 10008288, Juliana Grando Machado / 10020357, Juliana Oliveira dos Santos Almeida / 10012240, Juliano Martins Ecco / 10016200, Juliette Ferreira de Lima / 10015434, Julio Cesar Souza dos Santos / 10002866, Julio Figueiro Melo / 10004703, Juscelino da Silva Nascimento Junior / 10011443, Keily Cristiny Azevedo Leite / 10015089, Kelwen Lucas da Costa Evaristo / 10003792, Kerollyn Neumann da Rosa Bianchi / 10000095, Kevin Camelo da Cunha / 10020350, Kleber Antonio Azevedo Moreira Mello / 10002648, Lairson Gurgel de Brito / 10006572, Laisa Domingues Fernandes / 10024250, Lara Beatriz de Resende Coelho Pena / 10013725, Lara Martins Ferreira / 10012695, Larah de Sousa Cordeiro / 10000068, Laura Muller Cezar / 10000383, Laura Nascimento da Rocha / 10001615, Layer Leorne Mendes Neto / 10011307, Leandro Bacich Scarabel Soares / 10011263, Leandro de Farias Dantas / 10000663, Leandro Fernandes da Silva / 10000224, Leandro Leite Rocha / 10020072, Leandro Mendes Neris / 10017667, Leopoldo Germano Rodrigues / 10019880, Leticia Gramacho Cerqueira Otero / 10012681, Leticia Valiente Krampe / 10019019, Lidia Cristinna Dutra Mageste / 10008812, Liliane Silva Chen / 10017968, Livia Maria Franco da Silveira / 10001499, Livia Moraes Oliveira / 10000153, Lorena Ferreira Fernandes / 10011116, Luan Alvino Cordeiro / 10006958, Luan Carlos Barros Santos / 10000022, Lucas Baccaro Poffo / 10011380, Lucas Corradi Ferreira Brandao / 10012241, Lucas Ferreira Santos Sousa / 10010086, Lucas Galiza de Queiroz / 10009071, Lucas Leonardo Marques do Couto / 10018134, Lucas Ramos Gasparini / 10024396, Lucas Tavares Takada / 10020792, Luciana Santini da Silva Pereira / 10003849, Luciane Benedita Duarte Pivetta / 10010730, Ludmila de Souza Castro Gaudenzi Silva / 10009489, Luig Almeida Mota / 10017998, Luis Gustavo da Silva Alves / 10000023, Luiz Fernando Baracho / 10020474, Luiz Fernando Marquim Nogueira Filho / 10015028, Luiza Carniel Teixeira / 10003338, Luiza di Spirito Braga / 10010739, Maiza da Silva Santos / 10013333, Manoella Silveira Aguiar / 10024457, Marcel Brum de Oliveira / 10011607, Marcela Paranhos Pimentel / 10009000, Marcela Pedrosa Barros / 10013101, Marcelo Fidalgo Neves / 10005213, Marcelo Rubens Fernandes Macedo Alves Felix / 10001174, Marcelo Travessa Brandi da Silva / 10006949, Marcelo Vinicius Miranda Santos / 10000897, Marcia Rita Zabrana Guevara / 10001753, Marcio Chaves Guedes / 10008322, Marcio Fabricio de Almeida Junior / 10020479, Marcos Oliveira de Melo Filho / 10011532, Marcos Pires de Campos / 10018646, Marcos Vinicius Passamani de Souza / 10002077, Marcos Vinicius Santos de Araujo / 10020940, Marcus Mota Moreira Lopes / 10007043, Marcus Vinicius Almeida Machado Grisi / 10005720, Mardonio Moraes Brandao Souto Ribeiro / 10015381, Maria Fernanda Vianez de Castro Cavalcanti e Barbosa / 10006191, Maria Jordana Mendes de Lima / 10005785, Maria Olimpia Boina de Abreu / 10021851, Mariana Asevedo Rangel / 10019686, Mariana Goncalves de Almeida / 10006009, Mariana Gonzaga Dantas de Santana / 10021552, Mariana Kerensky Felipe da Costa / 10003620, Mariana Marques Leite / 10018268, Mariana Merces Passos / 10002244, Mariana Vasconcelos Amorim / 10004741, Mariane do Couto Anareli / 10016523, Marina de Moura Falcao / 10011300, Marina Grimaldi de Castro / 10011388, Marina Miranda Barbosa / 10017653, Mario Sergio de Santana Barros Leal / 10012168, Marlos Emanoel Medeiros Gama / 10012354, Mateus Angelo Almeida / 10004251, Mateus Rocha de Lisboa / 10011163, Mateus Villela Machado / 10004430, Matheus Azevedo de Castro Bonfa / 10011159, Matheus Filipe da Cunha Lacet de Lima / 10002581, Matheus Mendes Pinto / 10018815, Matheus Moraes Viveiros / 10009577, Matheus Sarney Costa Brandao / 10009214, Mauricio Belas de Oliveira Ferreira / 10011984, Mauricio Jose Artuzi / 10013630, Mauricio Mesurini da Costa / 10003548, Mauro Machado Guedes / 10007001, Maykel Mateus Nagel / 10004678, Micael Muller Iserhardt / 10000353, Michel da Silva Rodrigues / 10002079, Monica Adriana Garcia / 10009843, Nelson Ricardo Gesteira Monteiro Filho / 10023810, Nilson Henrique Bega Paulon / 10015911, Noemi da Rocha Ferreira / 10019020, Noemi Pereira Pinheiro / 10016056, Ocino Batista dos Santos Junior / 10021802, Othon Raphael Sacks Burak / 10003809, Pablo Ramon Pereira Nergino / 10021185, Paulo Alan de Oliveira Vilela / 10000049, Paulo Celso de Faria Nunes / 10002777, Paulo Henrique Clemente de Souza Ferreira / 10012878, Paulo Roberto Almeida e Silva / 10014939, Pedro Augusto de Oliveira Neto / 10008517, Pedro Bandeira de Melo Paiva / 10009464, Pedro Henrique Alves do Nascimento / 10021131, Pedro Henrique do Amaral / 10015805, Pedro Henrique Gomes Ribeiro / 10009445, Pedro Henrique Morais e Silva / 10012896, Pedro Lucas da Silva Pereira / 10011881, Pedro Vinicius Crispiniano dos Santos Belo / 10004928, Pedro Vitor Carvalho Silva / 10008210, Phelipe Monteiro Mastra Fontoura / 10001617, Rafael da Silva Oliveira / 10026004, Rafael de Mendonca Pereira Cunha / 10003104, Rafael Fernandes Dubra / 10016104, Rafael Fernandes Paz / 10005178, Rafael Heider Barros Feijo / 10002259, Rafael Maia de Azevedo / 10010834, Rafael Morbeck Coelho Oliveira / 10000900, Rafael Pereira de Queiroz / 10009190, Rafael Soares Moreira / 10020086, Rafael Vitor Soares Fernandes / 10008974, Rafaela Galvao Ribeiro de Araujo / 10008818, Rafaela Neiva Fernandes / 10008990, Raianna Alecio Teles de Melo / 10009189, Raimundo Wilson Pereira dos Santos Junior / 10015320, Raul Matheus Pereira Dutra / 10002967, Raul Yussef Cruz Fraiha / 10012475, Renata Lorene Dias Cortez / 10012183, Renata Maria Rocha de Vasconcelos Lucena / 10005001, Renata Mota Henriques de Sa Pereira / 10013220, Renata Moura Souza / 10002236, Renato Brennand Pina Moreira / 10000713, Rene Paraguassu de Sa Rodrigues / 10000531, Renildo Argolo Nery / 10017164, Rhayza Duarte Costa Lima / 10001333, Ricardo dos Santos Martins / 10023566, Ricardo Magno Barbosa Mendes / 10026934, Roberto Del Conte Viecelli / 10021334, Roberto dos Santos Souza / 10020517, Rodrigo Fonseca Argolo / 10011545, Rodrigo Rebello Horta Gorgen / 10003395, Rodrigo Santos de Souza / 10005858, Rodrigo Zapata / 10018023, Rogaciano Bezerra Leite Neto / 10001393, Roger Darlan Eickhoff Bizarello / 10018233, Rogerio Eduardo Werneck Junior / 10006599, Rogerio Lucas Lopes / 10010714, Romero Didio Costa Vieira / 10011413, Romulo de Castro Barros / 10001011, Samuel Jose Rodrigues / 10021948, Samuel Sergio do Santo / 10009368, Sergio Lopes Cavalcante de Oliveira / 10013771, Silvano Vasconcelos Araujo / 10010453, Silvia Amanda Barboza Bueno de Sales / 10017652, Simone Cruvinel Valadao / 10013540, Sintia Cristina Barbosa da Fonseca / 10010600, Stephanie Andrade Freitas / 10004034, Suzana Conceicao de Sousa / 10015456, Taina Cirilo Carvalho / 10001910, Taina Prata de Araujo / 10010794, Tatiana Carolina Augusta Aparecida Franca Brunszwick e Rezen / 10013678, Thais Andrade Bastos de Almeida / 10013190, Thais Della Monica Evangelista / 10028684, Thales Carneiro de Alencar / 10008162, Thalita Camarneiro Siqueira / 10017111, Thiago Goncalves Viana / 10022307, Thiago Henrique de Barros Vanderlei / 10005038, Thiago Mattos Braziel / 10003561, Thomas Fernandes Braga Louzada / 10011268, Thulio Mesquita Teles de Carvalho / 10012209, Tiago Falcao Borja de Oliveira Correia / 10005183, Tomas Pires Acioli / 10003154, Tulio Castro Filgueira Galvao / 10015585, Tulio de Souza Barbosa / 10011506, Valeria Virginia Pereira Nicolak / 10024596, Valter Macedo de Carvalho Junior / 10013719, Victor Carvalho Louzada / 10000297, Victor Luna Vidal / 10009782, Victoria de Paulo Ferreira Santos / 10000595, Vinicius Batista de Andrade / 10017871, Vinicius de Souza Pedrosa / 10022929, Vinicius de Souza Stangler / 10020276, Vinicius Vasconcelos de Castro / 10015099, Vitor Turton Lopes Galvao / 10013064, Wellington Ferreto / 10000151, Welves Romao de Oliveira / 10002085, Yasmin de Moura Dias / 10028575, Yuri Augusto Corso dos Santos.

1.1.1 Relação provisória dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência que tiveram a sua inscrição definitiva deferida, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10009524, Amanda Silveira Uchoa Chermont / 10003108, Ana Tereza Souza Domingos / 10006099, Buena Porto Salgado / 10010933, Debora Goncalves de Oliveira / 10009068, Diego Elias Caldeira Santos / 10003637, Emanoeli Lopes Feitosa dos Santos / 10021583, Francisco Oliveira Xavier Junior / 10008085, Gabriel Ferreira / 10013183, Gabriela Pitanga da Silveira / 10009116, Helter Rafael Matias de Oliveira / 10013331, Jesulindo Nery de Souza Junior / 10012444, Joao Batista de Souza Leao Neto / 10008115, Jule Camila Lino Fonseca / 10010382, Laura de Alencar Alves de Oliveira / 10026419, Manuela Sobral Martins e Rocha / 10006153, Marcio Berguenmayer da Silva / 10018301, Matheus Schianqui Goncalves Abilio / 10012038, Nadia Matozo Ramis / 10004851, Natalia Dantas de Lacerda / 10016959, Roberto Giordani Brunelli / 10006431, Viviane Santos Pinheiro.

1.1.2 Relação provisória dos candidatos que se autodeclararam negros que tiveram a sua inscrição definitiva deferida, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10009507, Aderruan Rodrigues Tavares / 10021019, Adilson Santana da Silva / 10003661, Alan da Fonseca Sa Barreto de Freitas / 10018809, Alessandro Mourao Alves / 10011088, Alex Cerqueira Rocha Junior / 10024131, Alexandre Walker Ribeiro / 10010729, Andre Santana de Souza / 10023500, Andrea Maria Martins Costa Mendes / 10015232, Anna Raissa dos Reis Santos / 10021025, Athos Xavier Vieira Santos / 10001054, Bianca Cabral Ventura / 10006610, Bruno Rocha Luz Sousa / 10018363, Caio Gomes da Silva / 10020307, Caio Santiago Fernandes Santos / 10010349, Caito Efigenio Formiga / 10010845, Camila Virginia Rocha Pacheco / 10008095, Caricio Rodrigues de Souza / 10020277, Cristian Alves de Souza / 10023836, Daniel Pinheiro Mota da Silva Ferreira / 10009171, Daniela de Nazare Uchoa dos Santos / 10015674, Danilo Nascimento dos Santos / 10002420, Deivisson Lemos de Paula / 10011561, Diego Rodrigues Calazans / 10013947, Diogo Melo Neris / 10015660, Donilson Ferreira de Freitas / 10016012, Eduardo Fagner da Silva de Oliveira / 10017248, Eduardo Philipe Magalhaes da Silva / 10008409, Eduardo Pinheiro Rocha / 10015801, Ewerton Vinicius Pereira da Silva / 10005282, Felipe Luiz Cordeiro de Andrade / 10005346, Franklin Guliver Soares / 10028874, Gabriela Cristina Chinaglia / 10017534, Gabriell Portilho Ribeiro / 10012033, Gean Wagner Oliveira Braga / 10015834, Gilmar Pereira Avelino / 10000074, Gustavo Augusto dos Reis / 10004530, Gustavo Jose Silva Pimentel / 10004013, Gustavo Ribeiro Rodrigues / 10015188, Gyancard dos Santos Moura / 10009116, Helter Rafael Matias de Oliveira / 10002497, Herbert Lima Salles de Souza / 10013579, Herivelto Abdon Nobre de Queiroz / 10021484, Hugo Gabriel Pinto Pires / 10001669, Igor Cortizo Quintanilha do Nascimento / 10002788, Igor Fioravanti Morais de Oliveira / 10022528, Igor Roberto Silva de Azevedo / 10006649, Inayara Veloso dos Santos / 10011946, Irandiaya do Vale Nobre Bandeira Santos / 10015323, Italo Reis Godinho / 10011855, Jefferson Kleiton de Souza e Silva / 10022240, Joany Sillas Pereira / 10015228, Joao Alberto Leonardo Clement Junior / 10000318, Joao Batista Gomes de Souza Junior / 10011697, Joao Fabio de Lima Noronha / 10003720, Joao Guilherme de Araujo Bispo / 10001188, Joao Pedro Pinheiro Rodrigues / 10028186, Joao Victor Criscolo Batista Camara / 10009710, Joao Victor Lopes Pereira Lima da Silva / 10015368, Jose Gilderlan Lins / 10006017, Josue Muniz Costa / 10016375, Jucimaria Oliveira Silva / 10001516, Kelly Alencar Ferreira / 10015089, Kelwen Lucas da Costa Evaristo / 10016385, Lana Gabriela Mendes / 10012695, Larah de Sousa Cordeiro / 10004270, Larissa Rocha Silva / 10025047, Lazaro Alves Borges / 10020072, Leandro Mendes Neris / 10009422, Leandro Severino da Silva / 10010376, Livia Rangel Nascimento / 10023134, Luan Araujo Silva / 10001696, Lucas Campos de Andrade Silva / 10011528, Lucas Gabriel Laurindo Case / 10012949, Lucas Yudi Tokano Pereira / 10002472, Luciano Souza de Jesus / 10001186, Marcela Denise Mendes Pereira / 10001782, Marcelo Cheli de Lima / 10026026, Marcelo de Araujo Freire / 10004749, Marcelo Henrique Rabelo Franco / 10009644, Marcelo Rozendo Vianna / 10001753, Marcio Chaves Guedes / 10024578, Marco Aurelio Goncalves do Carmo / 10002077, Marcos Vinicius Santos de Araujo / 10004760, Marcus Cipriano Araujo Pereira / 10022519, Maria Tereza Borges de Oliveira Mello / 10006009, Mariana Gonzaga Dantas de Santana / 10017761, Marina Gabriela Silva de Camargos / 10009062, Matheus Feliciano dos Santos Silva / 10004474, Matheus Sales de Albuquerque Cunha / 10015093, Milena Rafaela Silva de Araujo / 10001982, Murilo Pereira Lorencio da Silva / 10008103, Nubia Carine Costa Goncalves de Mesquita / 10005844, Paulo Victor Santos Gomes / 10009464, Pedro Henrique Alves do Nascimento / 10021131, Pedro Henrique do Amaral / 10013388, Pedro Pecanha Schuwartz / 10018963, Polyana Oliveira Ferreira / 10016945, Rafael Anselmo Moreira / 10004447, Renato Cavalcante Calixto / 10023566, Ricardo Magno Barbosa Mendes / 10021334, Roberto dos Santos Souza / 10000560, Rodrigo de Oliveira e Silva / 10011092, Rogerio de Lima Matos / 10013131, Romario Victor Soares de Sousa / 10019893, Saymon Estigarraga Silveira / 10010058, Sergio Ricardo Desiderio da Silva / 10016634, Talita Kessia Andrade Leite / 10008514, Tayane Domingos de Medeiros / 10028684, Thales Carneiro de Alencar / 10022307, Thiago Henrique de Barros Vanderlei / 10003550, Thiago Paes Lemes / 10005977, Victor Vieira Lundberg / 10000595, Vinicius Batista de Andrade / 10011945, Virgilio Guimaraes Correia de Gouveia / 10016526, Vitoria Regina Muller Santos / 10021698, Washington de Lima Araujo / 10008782, Wellington Vasconcelos de Souza Junior / 10027489, Weslhey Gustavo Canuto Santiago / 10012592, Yasmin Almeida Barreto de Souza.

1.1.3 Relação provisória dos candidatos sub judice que tiveram a sua inscrição definitiva deferida, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10013600, Herico Carricondes Silva de Oliveira / 10002982, Marina Rosas Leda.

1.1.4 Relação provisória dos candidatos sub judice que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência que tiveram a sua inscrição definitiva deferida, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10000026, Mario Oli do Nascimento / 10003390, Victor Andre Carneiro Magalhaes.

1.1.5 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam negros que tiveram a sua inscrição definitiva deferida, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10018861, Juscelino Passos dos Santos Junior.

1.1.6 Relação dos candidatos em ampla concorrência que solicitaram a inscrição definitiva e tiveram deferida a prorrogação do prazo para comprovação da prática forense, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10017282, Adryan Bracht Juver / 10027076, Artur Mourao Costa Lima / 10012426, Daniele Paulina Martins Nunes / 10019264, Gabriel de Jesus Ruivo da Cruz / 10018175, Josy Ribeiro dos Santos / 10020842, Luis Fernando Bourscheid / 10002061, Thiago Castro Chiabai.

1.1.6.1 Relação dos candidatos que se autodeclararam negros que solicitaram a inscrição definitiva e tiveram deferida a prorrogação do prazo para comprovação da prática forense, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10008660, Jose Luiz da Silva Netto / 10002966, Silvio Roberto Soares Possidonio Junior / 10002160, Will Kennedy Firmino.

2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA INSCRIÇÃO DEFINITIVA

2.1 Os candidatos poderão ter acesso aos motivos de indeferimento da sua inscrição definitiva e interpor recurso contra o resultado provisório na inscrição definitiva, 10 horas do dia 26 de setembro de 2023 às 18 horas do dia 27 de setembro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/agu_22_procurador_federal, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

2.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização dos motivos do indeferimento e a interposição de recursos.

2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente e(ou) intempestivo será preliminarmente indeferido.

2.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.

2.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 – Procurador Federal, de 26 de dezembro de 2022, e suas alterações, ou com este edital.

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 O edital de resultado final na inscrição definitiva e de convocação para a prova oral será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/agu_22_procurador_federal, na data provável de 19 de outubro de 2023.

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS