No próximo dia 1° de outubro todos os municípios do país irão escolher os novos conselheiros tutelares para os próximos quatro anos. O Conselho Tutelar é um órgão essencial que atua como guardião das crianças e adolescentes. Os conselheiros são os responsáveis por lidar com casos de negligência, abuso, abandono e outras situações que afetam diretamente os menores de idade. Veja aqui quem são os candidatos em Rio Branco e os locais de votação.

