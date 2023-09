Inadimplência volta a crescer e afeta 43,58% da população do Acre

Atualizado nesta quinta-feira (21) o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa mostra que o endividamento cresceu 0,46 ponto percentual em agosto na comparação com julho, saindo de 43,58% para 44,04% da população adulta do Acre.

Além do avanço, a inadimplência no Acre segue superior à média brasileira, de 43.88%. O incremento se dá após período de redução do endividamento no Acre.

No País, dados do levantamento realizado pela Serasa em agosto de 2023 indicam um aumento no número de inadimplentes no Brasil, após duas quedas consecutivas. Com 71,74 milhões de brasileiros em situação de inadimplência, o crescimento foi de 320 mil em relação ao mês anterior.

As faixas etárias com as maiores fatias da população com nome restrito são de 41 a 60 anos, representando 35,0%, e 26 a 40 anos, correspondendo a 34,5% do total de inadimplentes. A faixa etária acima de 60 anos representa 18,3%.

Para ajudar os brasileiros, o Serasa Limpa Nome disponibiliza o serviço de ofertas de negociação de dívidas com condições especiais. No período, o total de descontos concedidos na plataforma chegou a R$ 9,77 bilhões. O valor médio de cada acordo ficou em R$889,93.

Existem, ainda, mais de 452 milhões de ofertas disponíveis para negociação no Serasa Limpa Nome. No total, são mais de R$658 bilhões em ofertas disponíveis.