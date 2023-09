QUEIMADAS os novos parceiros internacionais do Acre no enfrentamento ao fogo

Como reforço e suporte nas ações de combate às queimadas no estado do Acre, fortalecendo prioritariamente as brigadas voluntárias, o governo do Estado e a fundação Re: Wild fecharam uma parceria de cerca R$ 1 milhão. O encontro ocorreu nesta terça-feira, 19, em Nova York, onde o governador Gladson Cameli participa da Semana do Clima.

Durante a tratativa, estavam presentes pela Re: Wilde o CEO e presidente do Conselho da fundação, Wes Sechrest, e o Senior Brazil Lead, Rodrigo Medeiros.

Os recursos integram os esforços da rede Protected Our Planet Challenge (PoP), que agrega outras nove fundacões privadas, incluindo o Bezos Earth Fund (BEF) que também é doador desse recurso junto com a Re:wild.

O projeto, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e Corpo de Bombeiros do Acre, objetiva a Consolidação das Brigadas Voluntárias a Incêndios Florestais em Unidades de Conservação Estaduais (UCs).

O governador ressaltou a importância da parceria e disse que o principal objetivo das brigadas é combater os focos de incêndios florestais em seu estágio inicial, para evitar que tomem grandes proporções.

“É necessário capacitar e equipar os profissionais para uma atuação segura e efetiva no combate ao fogo. Com esse projeto, pretendemos ter apoio, controle e combate aos incêndios florestais com atuação direta nas Unidades de Conservação Estaduais e em regiões prioritárias do estado para reforçar nossas ações”, afirmou.

A secretária de Meio Ambiente, Julie Messias, explicou que esse suporte oportunizado pela Re Wild vai fazer com que o estado reduza ainda mais os ilícitos ambientais.

“É mais uma atuação conjunta, durante esses mais de oito meses de gestão conseguimos reduzir tanto os alertas de desmatamento, quanto os focos de queimadas, então, esse suporte vem para agregar nossa atuação junto aos órgãos de Comando e Controle. Agradecemos a parceria e que venham outras consolidações de futuros projetos”, disse.

Para este ano, a proposta é apoiar as UCs. Cada brigada deverá ser composta por 10 brigadistas, totalizando 50 pessoas e o trabalho distribuído durante os meses de maior criticidade das ocorrências de focos de calor no Acre.

Sobre a Re:wild

A Re:wild tem como objetivo proteger e restaurar a natureza para construir uma Terra com mais vida verde. O ator Leonardo Di Caprio faz parte do Conselho Administrativo e é membro do Conselho Fundador.

A instituição atua em parceria com indivíduos, povos indígenas, comunidades, organizações, governos e empresas. Dentre os propósitos estão a criação e gestão de áreas protegidas, proteção e restauração de ecossistemas, trabalho com os povos indígenas em relação aos seus direitos à terra e a prevenção de crimes contra a vida selvagem.