O Ministério da Saúde vai aderir ao Concurso Nacional Unificado. A ação é uma iniciativa proposta pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) aos demais órgãos do governo federal, após a perda de 73 mil servidores ao longo dos últimos seis anos. Para a Saúde, estão autorizadas 220 vagas para o cargo de tecnologista. O edital está previsto para ser publicado em 20 de dezembro de 2023 e a prova deve ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2024.

O modelo unificado agiliza a contratação de servidores. O objetivo é centralizar os certames para o recrutamento e a seleção de servidores públicos federais nas vagas já autorizadas nos órgãos e entidades públicas, além de democratizar o acesso às oportunidades, com a descentralização na aplicação das provas.

A coordenadora-geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde, Etel Matielo, destaca que a adesão da pasta será importante para “ampliar a equidade na elaboração de políticas públicas de saúde, a partir da inserção de pessoas de diversos territórios e realidades na seleção”. Na Saúde, os novos servidores ficarão lotados nas secretarias de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde (SECTICS), Atenção Especializada à Saúde (SAES) e Atenção Primária à Saúde (SAPS).

De acordo com o MGI, dentre as vantagens do novo modelo estão a racionalização de custos, processos e resultados, uniformização da concorrência e critérios de acesso, promoção de uma competição mais justa, democrática e inclusiva, e criação de bases para um modelo de seleção periódico. Além disso, cada candidato pagará apenas uma inscrição, o que torna a participação nos certames mais acessível.