Gás recua 98 centavos no Acre mas gasolina segue mais cara do País

O preço médio do litro do etanol está cotado a R$4,72 nesta terceira semana de setembro, segundo o boletim da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira (15).

A gasolina aditivada está a R$6,66 e a comum, a R$6,64 – dois centavos de real a mais que o preço médio praticado na semana passada no Estado, mantendo a oscilação registrada desde o começo deste ano mas mantendo os preços entre os maiores do País.

O diesel comum vale R$6,86 e o S10, R$6,94, o maior do País para esse combustível.

A botija de 13 quilos do gás de cozinha está custando, em seu valor médio, R$111,21, recuando R$0,98 em comparação ao preço da semana passada.

