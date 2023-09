PNAD C 2022: No Acre, 77,5% da população tem casa própria

O Brasil possui 63,8% da população proprietária e residente de imóveis próprios já pagos. No Acre, esse percentual é de 77,5%, bem superior à média brasileira, segundo a plataforma Brasil em Mapas usando os dados da PNAD-C Anual 2022.

De um total de 74,1 milhões de domicílios existentes no país, 47,3 milhões de imóveis (casa/apartamentos) possuem um proprietário com imóvel quitado.

Como referência a taxa média Européia é 70%, dos EUA 65%, Argentina 68%.

Dentre as unidades federativas, o Maranhão possui o maior percentual, 79,5%, seguido de Amapá (79,3%) e Piauí (79%).

O DistritoFederal possui a menor taxa, 46%%, seguido de Goiás (50%) e Mato Grosso do Sul (51%).

Em termos regionais, o norte possui o maior percentual de proprietários de casa própria, 72%. O nordeste (71%), sudeste (60%), sul (62%). O centro-oeste o menor percentual, (51%).

Fora do percentual de casa própria quitada, existem 6% (4,4 milhões) de domicílios próprios que ainda estão sendo pagos, outros 21% (15,7 milhões) alugados.

Relacionado