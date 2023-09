É HOJE mais de 3,3 mil acreanos fazem prova do concurso do IBGE neste domingo (17)

A partir das 9h do próximo domingo, começam em todo o país as provas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) do IBGE. Serão 181.610 candidatos (116.344 para APM e 65.266 para SCQ), em 619 locais de provas, espalhados por todos os estados brasileiros.

As provas objetivas serão em dois turnos: manhã (9h às 12h30) para SCQ e tarde (15h às 18h30) para APM. Os gabaritos preliminares estarão no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa organizadora do processo seletivo, na segunda-feira (18/09), e o resultado final está previsto para 23 de outubro.

UF Locais de Prova INSCRITOS SCQ INSCRITOS APM INSCRITOS Total BA 61 7.279 16.744 24.023 RJ 29 7.333 13.331 20.664 PE 29 4.188 10.233 14.421 SP 86 5.058 6.411 11.469 CE 27 3.677 6.838 10.515 MG 73 4.409 5.693 10.102 MA 22 2.358 5.445 7.803 PA 27 1.982 5.723 7.705 AM 16 2.484 4.624 7.108 DF 7 2.947 3.489 6.436 RN 12 2.078 4.219 6.297 PI 17 1.596 4.381 5.977 AL 14 1.671 4.199 5.870 PB 12 1.565 3.275 4.840 PR 36 2.250 2.260 4.510 RS 36 2.162 2.338 4.500 SE 9 1.315 3.090 4.405 GO 21 1.769 2.187 3.956 AC 5 1.203 2.118 3.321 TO 9 1.269 1.486 2.755 AP 3 848 1.747 2.595 SC 21 1.381 1.067 2.448 ES 10 960 1.209 2.169 MT 17 901 1.149 2.050 RO 6 934 1.027 1.961 RR 2 739 1.177 1.916 MS 12 910 884 1.794 Total 619 65.226 116.344 181.610

Os candidatos precisam comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do fechamento dos portões, o que acontece 15 minutos antes do início da prova. As provas devem ser feitas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente. Também é indispensável levar o cartão de convocação e um documento físico de identidade original. Os candidatos devem conferir as instruções para a realização da prova, que estão nos editais.

Esse processo seletivo ofereceu 7.548 vagas temporárias, sendo 6.742 para APM, que exige o nível médio completo, e 806 vagas para SCQ, que, além do ensino médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria B. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e para pessoas com deficiência. Nos dois casos, a duração do contrato de trabalho é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, de acordo com a Lei no 8.745/1993.

Os Agentes de Pesquisa e Mapeamento atuam na coleta de informações das pesquisas do IBGE. Cabe a eles visitar domicílios e estabelecimentos comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, para a coleta de dados de natureza estatística, entre outras tarefas.

As equipes de APM contarão com Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ), a quem cabe organizar, planejar e gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o cronograma, e controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta, entre outras atribuições.

A remuneração é de R$ 1.512,38 para APM e R$ 3.379,00 para SCQ, além de benefícios como auxílio-alimentação (de R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias para ambas as funções.

Outras vagas

Quem deseja trabalhar no IBGE ainda pode se inscrever no Processo Seletivo Simplificado aberto no dia 04/09, que oferece 120 vagas temporárias para Codificador Censitário. Todas as vagas são para trabalhar no município do Rio de Janeiro (RJ), sendo 5% delas reservadas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros. O nível de escolaridade exigido é o ensino médio completo. As inscrições serão via internet, aqui, e estarão abertas até 28/09. A taxa de inscrição é de R$ 20,00.