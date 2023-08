SEIS DE AGOSTO Acre celebra conquistas nos 121 anos do início da Revolução Acreana

Wesley Moraes/Agência de Notícias do Acre —

No raiar do dia 6 de agosto de 1902, José Plácido de Castro e outros 33 homens davam início a Revolução Acreana, com a tomada da Intendência Boliviana instalada na vilarejo de Mariscal Sucre, atual município de Xapuri. Começava ali a saga do estado que lutou para ser brasileiro.

Após seis meses de batalhas, o conflito armado chegou ao fim após a rendição do exército boliviano, em janeiro de 1903. Com a assinatura do Tratado de Petrópolis, no dia 17 de novembro daquele ano, o território do Acre foi, definitivamente, anexado ao Brasil.

Mais de um século depois, o Acre segue com outros desafios a serem superados e conta com um governo que trabalha para melhorar, cada vez mais, a vida da população acreana, nos 22 municípios.

Nos próximos dias, governo do Estado começa a construir o viaduto no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas, na capital. Imagem: Seop

Grandes obras de infraestrutura serão iniciadas nos próximos dias, em Rio Branco. Após mais de 70 anos, a capital ganhará a segunda maternidade pública. Com investimento de R$ 95 milhões, a unidade hospitalar materno-infantil será uma das maiores e mais modernas da Região Norte.

O primeiro viaduto do estado, localizado no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas, começará a ser construído até setembro, assim como a Orla do Quinze, no Segundo Distrito.

“Além de melhorar a infraestrutura, essas obras serão fundamentais na geração de milhares de postos de trabalho diretos e indiretos. Queremos impulsionar a nossa economia e gerar mais renda para as pessoas”, pontuou o governador Gladson Cameli.

As pontes de Sena Madureira e Xapuri, a construção da nova sede da Colônia de Pescadores de Rio Branco, e da Casa da Mulher Brasileira, em Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia, a revitalização de aeródromos e a reforma e ampliação de unidades hospitalares estão entre as principais obras em execução, atualmente.

Na zona rural, a recuperação e abertura de ramais foram intensificadas neste verão. Em parceria com as prefeituras e utilizando maquinário próprio, os investimentos do governo estadual contemplam todas as regiões acreanas.

Com apoio governamental, o agronegócio do Acre vem batendo recordes seguidos de produtividade nos últimos anos. As safras de milhos e soja estão entre as que mais crescem no país.

“Somos uma terra muito abençoada por Deus e as portas do nosso estado estão abertas para quem queira investir e ajudar no desenvolvimento social e econômico do Acre”, enfatizou o chefe do Poder Executivo.

Desde de dezembro de 2020, a população de Cruzeiro do Sul conta com a unidade da Organização em Centro de Atendimento (OCA). Recentemente, o governo inaugurou a OCA de Brasileia. A gestão atual também é responsável pela implantação dos Centros Integrados de Meio Ambiente (Cima) das duas respectivas cidades, dos Centros Integrados de Segurança Pública (Cisp) e do Programa CNH Social, que já distribuiu gratuitamente milhares de carteiras de habilitação aos jovens acreanos.

Na educação, a implementação do prato extra da merenda, a distribuição gratuita de tablets e fardamento escolar, além da reforma de escolas estão entre os investimentos realizados para que o ensino do Acre esteja entre os dez melhores do país.

Aos professores da rede estadual, o governo garantiu a compra de notebooks e o pagamento mensal de pacotes de internet. A atual administração também foi responsável pela convocação de mais de 1,2 mil novos servidores efetivos e o pagamento do maior abono salarial aos professores e demais trabalhadores da área educacional.

Na saúde, o governo enfrentou e venceu a maior pandemia da história recente da humanidade. Para salvar a população da covid-19, o Estado construiu dois hospitais de campanha em tempo recorde, contratou profissionais, reforçou a rede pública hospitalar com medicamentos, equipamentos e insumos. Em um grande esforço conjunto, a vacina foi distribuída com agilidade para que o imunizante chegasse ao braço das pessoas.

Na capital e no interior, o governo reformou hospitais e concluiu obras que estavam paralisadas há vários anos, como a última etapa do Pronto-Socorro de Rio Branco, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul. Outra relevante iniciativa é o mutirão de cirurgias, que já tirou da fila de espera milhares de pacientes que aguardavam os processos operatórios.

Quase dois mil novos agentes de segurança pública passaram a integrar as forças policiais do Acre. Para que estes bravos servidores tenham as melhores condições possíveis durante a missão de proteger a sociedade, o governo assegurou a aquisição de mais viaturas, armamento, reforma de quarteis e delegacias, convocação de aprovados em cadastro de reserva e realização de concursos públicos.

“Temos muitas conquistas a comemorar. Não tenho dúvidas que os próximos anos serão ainda melhores. Nossa gestão está empenhada para que o Acre seja um lugar com mais oportunidades para todos”, concluiu Cameli.