PSD do Acre quer definir panorama interno nas eleições de 2024

Na noite desta terça-feira, 1 de Agosto, a direção estadual e municipal do PSD de Rio Branco

se reuniu para analisar estratégicamente o posicionamento político para o pleito eleitoral nos 22 municípios acreanos, onde o PSD está organizando.

O PSD acreano, que tem o senador Petecão, com uma forte base eleitoral e com bom trânsito no governo federal, os deputados estaduais, Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense, além de um forte time de vereadores e uma militância tida como aguerrida em todo o Estado, se prepara para os desafios das eleições que se aproximam.

O PSD terá como prioridades a formação de chapas de vereadores e o lançamento de candidaturas estratégicas para prefeito nas eleições de de 2024, que serão definidas no Congresso Estadual do PSD, que acontecerá agora no segundo semestre de 2023.