AGOSTO DOURADO Rio Branco abre semana de aleitamento materno

Foi aberta oficialmente na manhã desta terça-feira (1), pela Prefeitura de Rio Branco, a Semana Mundial de Aleitamento Materno na rede municipal de saúde. A campanha, que se estende até o próximo dia 07 de agosto, tem como objetivo intensificar as ações da atenção básica às mulheres grávidas e as que já estão amamentando.

Também chamado de “Agosto Dourado”, durante o mês as unidades básicas de saúde realizarão ações especiais alusivas à data, mas o atendimento ocorre o ano todo, conforme explicou a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade.

“O atendimento é muito simples. Não precisa ser consulta médica a não ser que haja necessidade real, uma gravidez de risco ou de alto risco. É uma consulta com a enfermagem e a própria enfermeira faz o pré-natal, já faz todas as orientações e tem um acompanhamento porque todo mês a mãe precisa ir fazer o pré-natal e tudo isso nós fazemos com muito carinho e com muito amor dentro da atenção básica”, frisou.

Com o tema “Possibilitando a Amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”, este ano o propósito é chamar a atenção para a necessidade da ampliação da licença maternidade remunerada e o apoio às mulheres que ainda amamentam no local de trabalho.

Segundo explicou a coordenadora da divisão técnica de saúde da criança da Semsa, enfermeira Maria Teresa Oliveira, uma das maiores causas de desmame precoce é justamente quando as mães retornam ao trabalho e não conseguem conciliar com a amamentação.

“Após a licença maternidade, ela tem que continuar porque a recomendação do Ministério da Saúde é que a criança seja amamentada exclusivamente até os seis meses de vida e até os dois anos com alimentação complementar. Então nós pedimos o apoio da sociedade e da população de um modo em geral que dê auxílio para essa mulher. Que os empresários criem uma sala de assistência à amamentação para que essa mulher se sinta bem acolhida e possa continuar amamentando o seu bebê”,

No ato de abertura da campanha, realizada na Policlínica Barral y Barral, as mulheres atendidas na unidade receberam um kit para recém-nascido, orientações sobre como retirar e armazenar o leite, palestra sobre a importância do aleitamento materno desde as primeiras horas de vida do bebê e também sobre os riscos de não amamentar, a exemplo do que aconteceu com a Hilary.

“Quando eu tive a minha primeira filha eu não consegui amamentar e eu tive muito o problema porque eu comecei a dar outro leite, daí ela teve prisão de ventre e teve muitos problemas”, contou

É o que reforça a neonatologista Ana Isabel. “A saúde da criança a gente tem que prevenir para não ter que lamentar. Então se você incentiva o aleitamento materno a criança cresce forte saudável forte, inteligente e as doenças que são ainda prevalentes no nosso estado, no nosso Brasil elas dependem da falta do aleitamento. A criança que vai para a escola é querida e tem mais facilidade para estudar. Também transfere amor e inteligência”, assinalou.

E para aquelas que tem dificuldades, a prefeitura também tem alternativa para garantir o precioso leite. “Nós temos no município de Rio Branco banco de leite que é uma coisa inovadora e a gestão procura incentivar essas mulheres grávidas a amamentar e também principalmente estamos procurando abrir um novo banco de leite para ajudar aquelas mães que não conseguem produzir seu próprio leite”, concluiu a secretária.