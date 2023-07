O deputado federal coronel Ulisses (União Brasil) vem se destacando na Câmara Federal como um dos mais combativos parlamentares no que tange a questão da segurança pública. Suas propostas e ações visam especificamente o combate ao tráfico de drogas, de armas, homicídios, feminicídios e qualquer forma de violência contra mulheres, crianças e idosos que vem assolando os brasileiros, especialmente as famílias acreanas que o conduziram ao Congresso Nacional.

Tem literalmente colocado o mandato a serviço da lei, inclusive, nas garantias legais do trabalho das forças de segurança que atuam no estado. Sejam policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, policiais penais e agentes socioeducativos. Para ele, o papel do Ministério Público e do Poder Judiciário é fundamental no combate aos crimes e a violência que tem ceifado a vida de muitos jovens e destruído milhares de famílias.

“Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal”. (Eclesiastes 8:11)

. O PROGRESSISTA e o Republicanos estão entrando na base de apoio ao governo do presidente Lula na Câmara e no Senado.

. O União Brasil embarcou faz tempo; ainda mais agora com o Ministério do Turismo.

. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou 28 anos como deputado federal e não aprendeu a lição.

. Que lição?

. Que um governo eleito governe com políticos e não com as forças armadas.

. Trocar alhos por bugalhos foi seu grande erro “político”!

. “Se gritar pega o centrão/não fica um meu irmão” … erro do general Heleno no governo de Bolsonaro.

. Estabeleça critérios e chame o centrão para a mesa de negociações políticas como o Lula, do PT, está fazendo.

. O centrão é formado por partidos como PROGRESSISTA, MDB, União Brasil, Republicanos…

. Aqui no Acre a porca torce o rabo, a jiripoca pia e a cobra fuma:

. A bancada federal pertence ao PP, União Brasil e Republicanos, quase toda contra o presidente Luís Inácio Lula da Silva.

. Como vão ser as próximas eleições com essa confusão toda?

. Só Deus sabe!

. Não aposto um dólar furado que o 01, mais na frente, faça uma composição com o futuro provável candidato do MDB a prefeito.

. O governador Gladson Cameli sabe que precisa fazer o sucessor dele em 2026.

. Para isso, vai ter que ciscar para dentro e não para fora.

. O deputado Nicolau Júnior tem sido um dos parlamentares mais fiéis ao governador Gladson, independente de questões familiares.

. Bom dia!