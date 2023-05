Inscrições para o Processo Seletivo do Saerb são prorrogadas

29 de maio de 2023 Luizio Oliveria/Assecom

Em virtude de problemas detectados no acesso ao endereço eletrônico das inscrições para o Concurso Simplificado do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), durante todo o dia 28 de maio de 2023, que seria o último dia de inscrição, a Comissão Organizadora do certame, resolveu dar mais um dia de prazo para os interessados em participar do Processo Seletivo.

As inscrições reabrirão às 23h59 desta segunda-feira (29) e se encerram às 23h59 desta terça-feira (30).

O concurso visa recompor o quadro de servidores. As vagas a serem preenchidas vão desde operacional a engenharia. Boa parte dos selecionados, irão substituir os terceirizados. Ao todo, serão 227 vagas distribuídas em cargos de níveis fundamental incompleto, completo, médio e superior. Os salários variam de R$ 2.300 a R$ 7.100.

Após os transtornos, os organizadores acharam conveniente a reabertura das inscrições para que nenhum candidato se sinta prejudicado, e que não haja judicialização do certame, e para àqueles que já tinham feito as suas inscrições, também não se prejudiquem.

NOVO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DO SAERB

Inscrições 22/05 a 30/05/2023

Avaliação: análise curricular e títulos 31/05 a 06/06/2023

Divulgação do resultado 09/06/2023

Recursos ao resultado 12/06 a 15/06/2023

Divulgação dos recursos 21/06/2023

Divulgação dos resultados finais 23/06/2023

Apresentação da documentação exigida 27/06/2023