AÇAI, MACAXEIRA, FRUTAS VARIADAS a chamada pública de compras para merenda escolar no Vale do Juruá

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) está promovendo chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar nos municípios do Juruá. A comissão responsável pela iniciativa reuniu-se na tarde desta segunda-feira, 29, na SEE, em Rio Branco, para estabelecer o planejamento necessário.

Essas chamadas públicas estão sendo realizadas em cada município da regional do Juruá, visando atender de forma mais regionalizada os produtores locais que estão mais próximos das escolas situadas nas comunidades.

O principal objetivo dessa iniciativa é aprimorar a qualidade da merenda escolar oferecida aos alunos da rede pública estadual, que são beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), além de contribuir para a geração de renda dos agricultores familiares locais.

Ana Paulo Monteiro, diretora de Infraestrutura e Logística da SEE, ressaltou a importância do planejamento das chamadas públicas em cada município da regional do Juruá, destacando a necessidade de atender adequadamente as escolas por meio da proximidade com os locais. A iniciativa busca garantir que as escolas sejam supridas de forma satisfatória pelos agricultores familiares.

Dentre os produtos fornecidos pelos agricultores, da forma mais natural possível, estão incluídos laticínios, açaí, frutas variadas, legumes, verduras, macaxeira e carnes.

Com as chamadas públicas, a SEE busca promover a valorização da agricultura familiar local, fortalecendo a economia e promovendo uma alimentação mais saudável e diversificada para os estudantes da rede pública estadual.