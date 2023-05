Libertadores: Paulinho decide e Atlético-MG vence para continuar vivo

Contando com o faro de gol do atacante Paulinho, o Atlético-MG derrotou o Athletico-PR por 2 a 1, na noite desta terça-feira (23) no estádio do Mineirão, e se manteve firme na luta para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Após este resultado o Galo assumiu a vice-liderança do Grupo G com 6 pontos, um a menos do que o Furacão, que ocupa a ponta da classificação. O terceiro colocado é o Alianza Lima (Peru), que, com 4 pontos, ainda joga nesta terça com o lanterna Libertad (Paraguai), que soma 3.

Sabendo que um resultado que não fosse a vitória poderia praticamente decretar o fim da sua trajetória na Libertadores, o Atlético-MG iniciou a partida com grande ímpeto ofensivo. E suas principais jogadas saíram dos pés de Paulinho, Hulk e Pavón. Porém, o Galo parou em Bento, que teve uma boa atuação e conseguiu levar o placar inalterado até o intervalo.

A etapa final começou na mesma toada, com o time mineiro com mais presença no ataque, enquanto o Furacão se arriscava pouco. Mas, mesmo com esta dinâmica, foi o Athletico que conseguiu abrir o placar. Logo aos 5 minutos Christian chutou, Everson defendeu parcialmente e Alex Santana escorou para o fundo do gol.

Em desvantagem o time comandado pelo argentino Eduardo Coudet continuou forçando as jogadas de ataque. E o Galo foi premiado aos 22 minutos. Igor Gomes lançou para Hulk na área. O camisa 7, que estava de costas, escorou para Paulinho, que passou e bateu colocado para deixar tudo igual.

E o camisa 10 do Atlético-MG voltou a entrar em ação aos 41 minutos. Igor Gomes levantou a bola na área e Paulinho, de cabeça, marcou para se isolar na artilharia da Libertadores com 7 gols e para garantir os 3 pontos para o Galo.