O governo diz por que é necessário fortalecer o programa de compras

Durante reunião na sede da Federação das Indústrias do Estado (Fieac), em Rio Branco, o governo do Acre assumiu compromisso com o fortalecimento do Programa de Compras Governamentais (Comprac). O encontro reuniu secretários de Estado e presidentes dos sindicatos patronais do setor industrial. A agenda fez parte das programações alusivas à Semana da Indústria. O secretário de governo, Alysson Bestene, representou o governador Gladson Cameli.

“Esse programa já investiu mais de R$ 40 milhões, desde a sua concepção, e hoje estamos fortalecendo essa ação com quem gera riquezas ao Acre”, disse Alysson.

Ao fazer a apresentação dos objetivos do Comprac, o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, destacou que o programa tem a proposta de resgatar a imagem do Estado como bom pagador, na proteção dos empregos gerados pela indústria.

“Este arcabouço quebra o paradigma de subpreço versus qualidade, atraindo investimentos em novas plantas industriais. Hoje ficou muito claro o objetivo de mais transparência, o combate à informalidade e à sonegação fiscal. O governador valoriza os produtos acreanos”, frisou Mesquita.

Pioneiro na adesão à modalidade de compras, o secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Aberson Carvalho, afirmou que o empoderamento do setor industrial está representado pelo programa: “Com o Comprac, podemos planejar as ações diretamente com a indústria. Ano passado foram R$ 25 milhões contratados e pagos, recursos que não foram para fora do estado. E estamos estudando a ampliação desse modelo para a compra de alimentos do Prato Extra”.

Representando a Casa Civil, Ítalo Medeiros deixou uma proposta: “O recurso que for transferido por Fonte 100 aos municípios terá contratação obrigatória do Comprac, isso vai ajudar a fomentar a economia regional com a contratação de indústrias do interior”. O tema será tratado em reunião da Associação dos Municípios do Acre.

O titular da secretaria de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia, citou o trabalho da gestão na reversão da queda de atividade industrial que no Brasil já chegou à casa dos 50%. “Este é um setor que tem empregos qualificados, gera tributos e riquezas. Precisamos reverter a queda da produtividade, o governador é parceiro da indústria acreana”, observou.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano Ribeiro, o compromisso firmado pelo governo significa a manutenção de milhares de empregos. “Esse é um gesto claro de que o governo está do lado da indústria. Levar o Comprac para as prefeituras, através dos convênios do Estado, é um presente que recebemos na Semana da Indústria”, disse.