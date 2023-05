Servidores das indiretas expõem demandas ao governo do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Governo (Segov), recebeu nesta terça-feira, 23, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Estado do Acre (Sindecaf). O grupo foi recebido na sede da secretaria, em Rio Branco, para apresentar suas demandas.

A administração indireta refere-se ao conjunto de órgãos que prestam serviços públicos, ligados à administração direta (constituída pelos órgãos relacionados aos entes da federação), com CNPJ próprio. Para os órgãos desse tipo de administração não existe uma hierarquia ou um controle hierárquico. Assim, essas entidades estão subordinadas ao controle do Estado.

O secretário de Governo, Alysson Bestene, e o secretário adjunto, Luiz Calixto, ouviram as reivindicações dos servidores e afirmaram que os pleitos serão encaminhados para estudo pela equipe econômica do governo da Secretaria de Administração (Sead).

“Nós estamos aqui justamente para ouvir as demandas e estudar o melhor caminho para atendê-las, dentro das possibilidades de governo, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governador Gladson Cameli está sempre aberto para receber os servidores e às negociações”, declarou Alysson.

Os representantes assumiram a demanda de apresentar uma proposta a ser estudada pela comissão para, em seguida, traçar um plano de ação.