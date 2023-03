“Cadê o plano de contingência?”, pergunta vereadora de Rio Branco

“Cadê o plano de contingência?”. Esse foi questionamento da vereadora Lene Petecão durante a sessão de terça-feira, 28, no parlamento municipal ao fazer menção a cheia do Rio Acre, no qual já desabrigou mais de 35 mil pessoas.

Na oportunidade, a parlamentar frisou que todo o Acre está debaixo d’água. “Não só Rio Branco, mas todo o Acre está sofrendo com a alagação, especialmente, a região do Alto Acre que está praticamente submersa. E a pergunta que fica: cadê o plano de contingência? Não é possível que não exista nenhum”, falou a vereadora.

Lene também destacou que desde a última sexta-feira tem estado presente nos bairros ajudando as famílias vítimas da alagação. “Tenho feito o máximo que posso para ajudar nosso povo. Infelizmente, recebi a notícia de que a distribuição de comida está suspensa. Lamentável”, disse.

Por fim, a vereadora apresentou um projeto de lei na Casa Legislativa que concede isenção do pagamento do PTU a imóveis e edificações atingidas pela cheia. “As famílias estão perdendo tudo e, infelizmente, isso ocorre quase todos os anos. Diante disso, acho justo apresentar essa lei que vai beneficiar as pessoas que passam por esse transtorno. Caso aprovado, a isenção só valerá no ano em que as edificações forem atingidas”.