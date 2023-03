S.O.S Porto Acre: cidade está afetada pela alagação e pede ajuda

O prefeito Bené Damasceno, reuniu a vice-prefeita, secretários municipais e servidores na Prefeitura de Porto Acre, e equipe da Defesa Civil (Comdec) para discutir o momento que se encontra o Estado do Acre e Porto Acre, com as fortes chuvas, que alagou alguns bairros da cidade, trazendo também a perda de pertencentes das famílias, incluindo a produção agrícola.

O prefeito solidarizou-se com as famílias, e frisou, que muitos amigos e amigas, ribeirinhos e outros, estão desabrigados em Porto Acre. O prefeito destacou que na rua da praia a água já está entrando na rua, desabrigando também famílias no projeto Tocantins na ponte do Riozinho, e que a equipe municipal está unida para tomarmos decisões e minimizar os impactos para as famílias.